Hace 16 años, México enfrentó a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo en la que los Bafana Bafana eran anfitriones, y de manera sufrida, rescató un empate (1-1).

Entonces, los futbolistas más reconocidos eran Reneilwe Letsholonyane, Siphiwe Tshabalala, Katlego Mphela y Steven Pienaar, quien supo brillar en equipos como Ajax, Borussia Dortmund, Everton y Tottenham, entre otros.

El primero de ellos se atrevió a comparar la selección con la que él enfrentó al Tricolor años atrás con la que lo hará el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte.

“La diferencia que veo es que la selección actual es más talentosa que la nuestra. Hay muchos buenos jugadores que en un buen día pueden mostrar su talento, nosotros teníamos pocos de esos, pero éramos un gran equipo. Eso nos ayudó a ser resistentes”, reconoció.

Tras retirarse en 2021, el exmediocampista comenzó su carrera como auxiliar y director técnico. En 2023 formó parte del cuerpo técnico de la selección de su país, donde ejerció como asistente en la Sub-20. Por eso, conoce a varios de los futbolistas que hoy están convocados: “Si combinamos nuestro talento con eso, podemos dar la sorpresa. El futbol ha evolucionado”, concluyó.

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