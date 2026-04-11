Más Información

VIDEO: "Es un privilegio ser humano y estar en la Tierra"; tripulación de Artemis II da sus primeras palabras

VIDEO: "Es un privilegio ser humano y estar en la Tierra"; tripulación de Artemis II da sus primeras palabras

Doña Carlota: la razón detrás del doble homicidio en Chalco; "si no lo hacía, no la estuviera contando"

Doña Carlota: la razón detrás del doble homicidio en Chalco; "si no lo hacía, no la estuviera contando"

Hombre que atacó con machete a personas en metro de Nueva York decía ser "Lucifer"; cometió un "acto aleatorio de violencia"

Hombre que atacó con machete a personas en metro de Nueva York decía ser "Lucifer"; cometió un "acto aleatorio de violencia"

Alberto del Río "El Patrón" es puesto en libertad tras acuerdo legal; paga un millón de pesos a su esposa tras ser señalado de agresión

Alberto del Río "El Patrón" es puesto en libertad tras acuerdo legal; paga un millón de pesos a su esposa tras ser señalado de agresión

América vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO el Clásico Joven, HOY, sábado 11 de abril

América vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO el Clásico Joven, HOY, sábado 11 de abril

VIDEO: Increpan a Fernández Noroña en aeropuerto de Tijuana; acompáñame a la sala VIP, responde

VIDEO: Increpan a Fernández Noroña en aeropuerto de Tijuana; acompáñame a la sala VIP, responde

VIDEO ¡Caos en el Metro! Activan marcha de seguridad en tres líneas por lluvia; en otras dos, se reporta alta afluencia de usuarios

VIDEO ¡Caos en el Metro! Activan marcha de seguridad en tres líneas por lluvia; en otras dos, se reporta alta afluencia de usuarios

Confiscan casi dos millones de cigarros ilegales en el AICM; venían de China y Corea

Confiscan casi dos millones de cigarros ilegales en el AICM; venían de China y Corea

Sheinbaum defiende fin de "pensiones doradas" en México; dice que seguirá gobernando "pese a quién le pese"

Sheinbaum defiende fin de "pensiones doradas" en México; dice que seguirá gobernando "pese a quién le pese"

Extienden plazo de inscripción para "Mi Derecho, Mi Lugar"; conoce hasta cuándo y cómo registrarte

Extienden plazo de inscripción para "Mi Derecho, Mi Lugar"; conoce hasta cuándo y cómo registrarte

Masacre en Acapulco: grupo armado asesina a 3 mujeres y un hombre dentro de restaurante en Barra Vieja; tres de ellos eran hermanos

Masacre en Acapulco: grupo armado asesina a 3 mujeres y un hombre dentro de restaurante en Barra Vieja; tres de ellos eran hermanos

"El Italiano" suplica por su libertad tras más de 26 años en el Altiplano por secuestro; "Tengo miedo de morirme aquí adentro", dice

"El Italiano" suplica por su libertad tras más de 26 años en el Altiplano por secuestro; "Tengo miedo de morirme aquí adentro", dice

En sus primeras declaraciones tras regresar a la Tierra, luego de lo que la NASA calificó como un amerizaje perfecto a bordo de Orión, los tripulantes de -el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen- destacaron el sentido humano del viaje que realizaron, agradecieron a sus familias, reconocieron por lo que pasaron mientras ellos estuvieron lejos de casa y resaltaron que aquí en la Tierra somos parte de otra tripulación.

Lee también

En el evento también estuvieron Norm Knight, director de operaciones de vuelo del Centro Espacial Johnson de la quien abrió el evento; Vanessa Wyche, directora del Centro Espacial Johnson de la NASA. También hablaron Jared Isaacman: administrador de la NASA; Lisa Campbell, presidenta de la Agencia Espacial Canadiense; Brian Babin, representantes de , y Michael Cloud, representante de EU.

Además, se mencionó la presencia de otros invitados distinguidos como el representante Greg Bonnen y la astronauta de la Agencia Espacial Canadiense Jenny Gibbons. En el escenario también estuvo la mascota Rise.

Es un privilegio especial ser humano

"Es un privilegio especial ser humano y es un privilegio especial estar en el planeta Tierra", declaró Wiseman, quien fue el primero en hablar de los integrantes de la tripulación en un hangar de la NASA a minutos del , en Houston, Texas.

Wiseman declaró que "no fue fácil estar a más de 200 mil millas (320 mil kilómetros) de casa. Antes del lanzamiento, se siente como el sueño más grande del mundo. Y cuando estás ahí fuera, sólo quieres volver con tu familia y tus amigos".

Añadió que él y sus compañeros "estamos unidos para siempre, y nadie aquí abajo sabrá jamás por lo que acabamos de pasar los cuatro. Fue lo más especial que me pasará en la vida".

Lee también

El siguiente fue Glover y agradeció "lo que vimos, lo que hicimos y de estar con quienes estuve". Mencionó que todo eso "es demasiado grande para caber en un solo cuerpo".

Al dirigirse a su familia y al público, expresó: "Los amo, y no sólo a esas cinco hermosas damas de piel color cacao de ahí [su familia]. A todos ustedes".

Koch mencionó que no pudo dormir y pensó en todo un discurso. Mencionó que "el inicio y el final fueron momentos humanos aquí en la Tierra", Relató que la jornada inició cuando el gerente de la misión tocó a su puerta en las habitaciones de la tripulación y le susurró: "Christina, estamos listos para el lanzamiento. Levántate".

Lee también

Explicó que la misión concluyó la noche de su regreso, ayer, cuando la enfermera en el barco la acostó y le preguntó: "Señora, ¿puedo darle un abrazo?"

Koch destacó qué es una y dijo que "una tripulación está vinculada de manera ineludible, bella y obediente".

Agregó que en el viaje "lo que me impactó no fue necesariamente solo la Tierra. Fue toda la negrura a su alrededor. La Tierra era solo este bote salvavidas suspendido e imperturbable en el universo". Koch concluyó: "Planeta Tierra, ustedes son una tripulación".

Lee también

El canadiense Jeremy Hansen indicó que "no nos han escuchado hablar mucho de la ciencia... porque es la experiencia humana la que es extraordinaria para nosotros".

Mencionó el compromiso del equipo con el "Tren de la Alegría" (Joy Train): "No siempre estamos en el tren de la alegría... pero estamos comprometidos a volver a subirnos a él tan pronto como podamos. Esa es una habilidad útil para la vida". Añadió que "cuando nos miran aquí arriba, no nos están mirando a nosotros. Somos un espejo que te refleja a ti. Y si te gusta lo que ves, entonces mira un poco más profundo. Esto eres tú".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

cc/bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas. Foto: Especial

¡Alerta! Bancos cerrarán 3 días seguidos en mayo: estas son las fechas exactas

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026. Foto: Especial

Tarjeta Dorada para Adultos Mayores: requisitos, edad mínima y cómo tramitarla en 2026

Green Card. Foto: IA

¿Quiénes pueden solicitar la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos? Guía básica

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

¿Cuándo depositan la Pensión Bienestar de mayo-junio? Calendario tentativo de pagos

Mundo de Coca-Cola. Foto: ChatGPT

Museo Mundo de Coca‑Cola en Atlanta: ¿Qué hay? ¿Cuánto cuesta? ¿Vale la pena visitarlo?