Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, convirtió su discurso sobre el Estado de la Unión en un ring donde atacó como "locos, traidores" y culpables de todo lo que sucede en el país a los demócratas.
Los demócratas no se quedaron callados. Normalmente, durante este discurso los congresistas aplauden y se levantan en señal de acuerdo con el presidente o permanecen sentados para expresar su descontento.
Pero esta vez, adoptaron una actitud distinta. Cerca de 40 legisladores no asistieron, y quienes lo hicieron se quedaron sentados, excepto en contadas ocasiones, o se pararon a abuchear al mandatario.
"Estado de la Unión del Pueblo"
De los ausentes, muchos acudieron a un mitin paralelo: Estado de la Unión del Pueblo, convocado por la plataforma MoveOn, en la Explanada Nacional, muy cerca del Capitolio. En el evento participaron "trabajadores federales, inmigrantes y estadounidenses afectados por las políticas de Trump".
De quienes sí fueron al discurso de Trump, varios iban vestidos de blanco para rendir homenaje al movimiento sufragista que celebra el derecho de las mujeres al voto, o lucieron pines que exigían rendición de cuentas a las personas que aparecen en los archivos sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
"¡Los negros no son simios!" y "Ustedes han matado a estadounidenses", las protestan demócratas
En un acto de resistencia, el congresista demócrata Al Green fue expulsado por haber levantado un cartel en el que se leía "¡Los negros no son simios!", en respuesta a un video racista compartido por Trump en el que el expresidente demócrata Barack Obama y su esposa, Michelle, aparecían representados como primates.
La tensión se disparó cuando la demócrata de la Cámara de Representantes Ilhan Omar gritó al mandatario mientras hablaba.
"Deberían avergonzarse", espetó Trump a los demócratas por negarse a levantarse y aplaudir lo que él considera sus éxitos y en solidaridad por familiares de víctimas de crímenes cometidos por indocumentados, o de Érika, la viuda del asesinado influencer conservador Charlie Kirk.
"Ustedes han matado a estadounidenses", gritó Omar en respuesta, refiriéndose a la muerte de dos manifestantes que protestaban contra las redadas migratorias, a manos de agentes federales enviados a Minneapolis el mes pasado.
La congresista se marchó antes de que Trump terminara de hablar.
El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, invitó al discurso a Dani Bensky, una bailarina que sobrevivió a Epstein, y los representantes demócratas Ro Khanna y James Walkinshaw, a Haley Robson y a Jess Michaels, dos víctimas del delincuente sexual.
Miembros del Caucus Hispano del Congreso acudieron acompañados de personas afectadas por las redadas migratorias y de tiroteos a manos de agentes federales.
En la respuesta oficial del partido, la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, acusó al presidente de dividir al país y de ofrecer "una versión selectiva de la realidad económica".
Dijo que millones de familias no sienten la prosperidad que describe Trump y advirtió que la polarización permanente no es una estrategia de gobierno.
mcc
