Cada año, la TIME100 Gala se convierte en uno de los eventos más importantes no solo por reconocer a las personas más influyentes del mundo, sino también por su alfombra roja, donde la moda juega un papel clave.

En esta edición, celebridades, actrices, modelos y figuras públicas desfilaron con looks que apostaron por la elegancia, el minimalismo y la sofisticación contemporánea. Desde siluetas estructuradas hasta vestidos etéreos, estas fueron algunas de las mejores vestidas de la noche.

Los mejores looks de la TIME100 Gala 2026

Kate Hudson en Khaite

Kate Hudson apostó por un look completamente negro, sofisticado y poderoso. Su vestido de silueta ajustada destacó por su escote profundo y líneas limpias, acompañado de una capa que elevó el outfit hacia un terreno más dramático. El styling, con guantes y accesorios discretos, reforzó una estética clásica con un giro moderno.

Kate Hudson en la TIME100 Gal. Foto: AP

Dakota Johnson en Valentino

Dakota Johnson llevó uno de los looks más etéreos de la noche con un vestido en tono gris suave de caída fluida. La pieza destacó por su capa integrada y su movimiento ligero, creando una silueta romántica y sofisticada. Un claro ejemplo del ADN de Valentino: feminidad, elegancia y detalle.

Dakota Johnson luciendo en vestido en capas. Foto: AP

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Hilary Duff en Anna October

Hilary Duff optó por un vestido en tonos suaves con un diseño delicado y minimalista. La pieza resaltó por su estructura sutil y detalles discretos que aportaron textura sin sobrecargar el look. Un styling limpio que apostó por la elegancia sin esfuerzo.

Hilary Duff con un vestido en tonos suaves. Foto: AP

Hailey Bieber en Calvin Klein Collection

Hailey Bieber reafirmó su estética minimalista con un vestido strapless en tono gris con acabado de encaje. La silueta ceñida y el diseño limpio resaltaron su figura, mientras que el styling —pulido y sin excesos— confirmó por qué es referente del “quiet luxury”.

Hailey Bieber con un vestido de encaje. Foto: AP

Nikki Glaser en Andrew Kwon

Nikki Glaser apostó por un vestido en azul claro con detalles bordados que aportaron textura y dimensión. La silueta fluida y elegante equilibró lo clásico con un toque contemporáneo, logrando un look sofisticado y delicado.

Nikki Glaser con un vestido en color azul. Foto: AP

A diferencia de otras alfombras rojas más arriesgadas, la TIME100 Gala se caracteriza por looks más sobrios y refinados. Este año, la tendencia fue clara: siluetas limpias, colores neutros y detalles cuidadosamente pensados.

Más que extravagancia, las celebridades apostaron por piezas que hablan de elegancia atemporal, confirmando que, cuando se trata de estilo, menos sí puede ser más.

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