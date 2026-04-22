La plataforma de moda Intermoda anunció el nombramiento de Jaime Barba Hernández como su nuevo presidente para el periodo 2026–2028.

El nuevo presidente asume el cargo con el objetivo de reforzar la internacionalización de Intermoda, promoviendo una mayor participación de expositores y compradores internacionales.

Asimismo, expresa su interés en impulsar la industria nacional del vestido, cuyas exportaciones alcanzaron los 6 mil 684 millones de dólares en 2025, según datos de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE).

Jaime Barba Hernández, nuevo presidente de Intermoda. Foto: Cortesía Intermoda

Jorge Castellanos: el liderazgo que marcó una etapa en Intermoda

Antes de esta nueva etapa, Intermoda estuvo encabezada por Jorge Castellanos Vázquez, cuyo paso por la presidencia fue clave en distintos momentos del desarrollo del evento.

Según destacó la organización en sus redes sociales, Castellanos Vázquez asumió por primera vez la presidencia en 2012, desde donde impulsó iniciativas que marcaron un parteaguas, como la creación de plataformas como Trending y la consolidación de los pabellones como marca país, ampliando la proyección del evento.

Posteriormente, regresó a la presidencia en 2022, en un contexto decisivo tras la pandemia. De acuerdo con Intermoda, durante este periodo lideró el proceso de recuperación del evento, logrando restablecer las cifras de exposición y alcanzar nuevamente niveles previos.

Asimismo, informaron que su gestión contribuyó al fortalecimiento del expositor nacional, al impulso del diseño mexicano y al desarrollo de iniciativas enfocadas en la sustentabilidad, cuyas bases continúan vigentes.

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Intermoda apuesta por la internacionalización y el crecimiento

Según lo señalado durante el anuncio, Barba Hernández buscará consolidar a Intermoda como un espacio estratégico para la generación de negocios, el intercambio de conocimiento y la vinculación entre actores clave del sector.

En este sentido, informaron que su gestión se centrará en tres ejes principales: la internacionalización del evento, el impulso a la industria nacional y la evolución de la experiencia para expositores y visitantes. También se prevé el desarrollo de alianzas con organismos especializados, cámaras empresariales y plataformas internacionales, con el fin de fortalecer su presencia global.

Además, destacó la importancia de mejorar la experiencia dentro del evento, con énfasis en hospitalidad, servicio y condiciones que faciliten conexiones comerciales más efectivas.

Una plataforma clave para la industria de la moda

Actualmente, Intermoda cuenta con más de 49 mil metros cuadrados de exhibición, más de 1,600 stands y la participación de alrededor de mil marcas, según informaron. Asimismo, reúne a más de 600 expositores y 30 aliados estratégicos, además de recibir a más de 29 mil compradores durante sus cuatro días de actividades.

El evento también integra plataformas como Fashion Space, Trend Zone, IM Talks y otras iniciativas enfocadas en el análisis y la innovación dentro del sector.

Finalmente, señalaron que la trayectoria de Jaime Barba Hernández dentro del consejo —donde participó en el Comité de Innovación y Estrategia desde 2020— aporta una visión enfocada en la competitividad, la innovación y el desarrollo de nuevas oportunidades para la industria de la moda en México.

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