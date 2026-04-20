Dentro de las actividades de Volvo Fashion Week México, que se celebró del 14 al 17 de abril en Guadalajara, la firma Hackett London hizo una escala técnica en la “Ciudad de las Rosas” para inundar la demarcación con ese estilo masculino e inglés tan característico. ¿El motivo? La presentación de la colección primavera-verano 2026 en Midtown Jalisco y el debut oficial del actor Erik Hayser como embajador de la casa.

La marca presentó su más reciente colección y anunció a su nuevo embajador en México en Volvo Fashion Week Guadalajara. Foto: Cortesía Hackett London

Hayser, cuya faceta actoral y empresarial lo precede, encaja a la perfección con la visión de la firma en esta nueva era: una que busca impactar a una generación de 'new gentlemen' bajo estilos dictados desde la voz de la experiencia.

Recién desempacado de Londres, tras visitar el mítico número 14 de Savile Row, Erik se presenta como el rostro de una marca que, en una era definida por el exceso y los algoritmos, encuentra en la simpleza y la tradición británica el lenguaje ideal para definir su propia masculinidad. De Última platicó con él sobre su vínculo con la casa inglesa y cómo el estilo es, en realidad, un viaje de experiencias.

Dentro del imaginario de un 'gentleman': Erik Hayser

Mezclando tradición y hechura con toques londinenses, pudimos ver que el hombre Hackett jamás vestirá por protocolo, sino que pondrá el placer antes que cualquier acto con órdenes. Los trajes de la firma tienen estructura, sí, pero también dan esa sensación de libertad; sus camisas, pensadas para moverse con el cuerpo y no para contenerlo, nos hablan de un hombre que entiende códigos y jamás temerá por romperlos.

En esa filosofía radica la modernidad de la marca: tomar la sastrería de Savile Row —que alguna vez fue el corazón de la aristocracia inglesa— y traerla a la vida real, a las calles de la ciudad, al ritmo del día a día.

Pensar en que alguien pueda entender la aristocracia inglesa suele ser complicado, pero como apelando a lo que señala Hayser, entendemos la razón de que sea el nuevo embajador para la marca, ya que ha visto dentro del universo de Hackett London un lugar que ha hecho suyo.

“La simpleza y la calidad son los sellos de Hackett London; es de las cosas que más me llaman la atención y con las cuales más me identifico”, expresa.

Erik Hayser es el nuevo embajador de Hackett London en México. Foto: Cortesía Hackett London

-¿Qué parte del imaginario de Hackett London —clásico, contenido y profundamente británico— haces tuyo?

Me interesa lo clásico y lo elegante, pero sumado a esa fórmula que se atreve a ir más allá. Hackett tiene eso en su historia: está cimentado en la alta sastrería inglesa y en la representación del 'gentleman', pero ha sabido acercarse a diferentes culturas y países. Me identifico con todo, desde su esencia hasta lo que se atreven a imaginar hacia adelante.

-¿En qué nivel sientes que la marca realmente conecta contigo?

A un nivel muy profundo. Soy consumidor de la marca desde hace muchos años y hoy la vida me da la oportunidad de ser su embajador. Tuve la fortuna de estar en el corazón de la firma en Londres hace apenas una semana y fue emocionante ver no solo la calidad, sino el amor y la pasión que le ponen a cada prenda.

-Representas a una casa que apuesta por trajes impolutos en una época que tiende al exceso. ¿Cómo asimilas esa estética?

Eso es lo que más me gusta: apuestan por la simpleza. No necesitan poner elementos llamativos ni nada de más para que la marca sea atractiva. La calidad es su sello y es con lo que más me identifico.

-Más allá del traje, ¿cómo dialoga el estilo de Hackett London en tu vida personal?

Representa mucho de lo que soy, especialmente con la nueva campaña primavera-verano 2026, “A Journey of a Man”. No se trata del destino, sino del camino y de las experiencias que van construyendo nuestra vida. Al igual que dice la campaña, las prendas no son solamente para usarse, son para vivirse.

“The Journey of a Man” es la campaña de la colección de esta temporada, protagonizada por David Gandy. Foto: Cortesía Hackett London

-Pensando en la evolución de la masculinidad, ¿qué aporta Hackett a esa conversación desde la sastrería?

Muchísimo. Aunque su esencia es la precisión y la calidad inglesa, hoy apuestan por la versatilidad que necesitamos los hombres en nuestro día a día. Se atreven a jugar con combinaciones con tenis, zapatos cómodos y telas transpirables que se adaptan al movimiento. En su estética han perdido rigidez y han ganado la movilidad que requerimos hoy.

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La propuesta: Hackett London y la sastrería en movimiento

En cuanto a la colección presentada durante esta edición de Volvo Fashion Week México en Guadalajara, destacamos trajes realizados a la medida que revalorizan la herencia artesanal y el oficio de la sastrería sin perder de vista al hombre contemporáneo.

La marca reafirmó su apuesta por la sobriedad clásica a través de una paleta de azul marino y gris. Sin embargo, pusieron sobre la mesa una propuesta más relajada: trajes que se llevan con loafers de gamuza en tono camel.

Esta visión se apoya en combinaciones que llevan el sello distintivo de la casa, donde el color toma protagonismo: sacos en café, verde olivo y azul claro, donde la gamuza se convierte en la textura predilecta de la temporada.

Para cerrar, la firma eleva el outerwear a otro nivel. Los rompevientos y gabardinas se consolidan como los accesorios estrella para elevar cualquier look masculino, pero fue la chaqueta estilo safari en café claro —la pieza icónica de la entrega— la que terminó por robarnos la atención y confirmar que Hackett es, ante todo, una lección de estilo funcional y atemporal.

La marca informa que las piezas pensadas para viajar incorporan tejidos transpirables y resistentes a las arrugas, ideales para un estilo de vida dinámico. Foto: Cortesía Hackett London

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