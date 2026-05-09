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Los son un elemento clave en tus looks en primavera, no sólo porque permiten lucir mejor piezas como los vestidos con cuello halter o los tops de hombros descubiertos, sino porque te permiten sentirte fresca.

Por ello, en te damos 5 ideas que seguro amarás lucir esta temporada.

¿Qué peinados en tendencia hacerte este mes de mayo?

1. Coleta semirecogida

Si te gusta llevar el cabello suelto, pero al mismo tiempo quieres sentirte fresca, este será tu favorito.

La coleta semirecogida consiste en partir en dos mitades horizontales el cabello. La parte de abajo el queda suelta, mientras que la de arriba se debe recoger con una liga.

Tú decides qué tan alta la quieres llevar. Y no olvides aplicar un poco de spray para mantener los cabellitos en orden.

Zoe Kravitz con una coleta semirecogida. Foto: Instagram @zoeisabellakravitz
Zoe Kravitz con una coleta semirecogida. Foto: Instagram @zoeisabellakravitz

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2. Diadema para cabello corto

Para las que tienen cabello corto, este peinado de diadema es un acierto. Es muy sencillo: selecciona dos mechones de enfrente y pásalos por detrás de las orejas, amarrándolos debajo del resto del pelo con una liga.

Para estilizarlo, puedes hacer las puntas redondeadas hacia adentro y darle una vibra más elegante a tu look.

Kendall Jenner con un peinado de diadema. Foto: Instagram @kendalljenner
Kendall Jenner con un peinado de diadema. Foto: Instagram @kendalljenner

3. Coleta con moño

Si quieres recoger tu con un accesorio, prueba esta tercer idea.

Recoge todo tu pelo a la altura que prefieras; apóyate de un cepillo de cerdas suaves y tupidas para que quede bien acomodado. Después, sujeta la coleta con una dona.

Y al final, añade un broche de moño o crea uno con un listón grueso. Sin duda, es un estilo muy coquette para lucir en mayo.

Dover Cameron con coleta y un moño. Foto: Instagram @dovecameron
Dover Cameron con coleta y un moño. Foto: Instagram @dovecameron

4. Sleek bun

El estilo clean look sigue fuerte en redes sociales, y es una buena opción para llevar en las estaciones con temperaturas altas.

La clave para lograr un buen sleek bun es que luzca pulido, sin cabellitos salidos y con brillo, que se logra gracias a las capas de gel o spray.

¿Cómo hacerlo? Humedece tu pelo y coloca gel en tus manos, luego llévalo por toda la superficie. Comienza a peinar el cabello hacia la altura que desees. Cuando tengas la coleta, enrolla el sobrante y atóralo con pasadores.

Selena Gomez con un sleek bun. Foto: Instagram @selenagomez
Selena Gomez con un sleek bun. Foto: Instagram @selenagomez

5. Beach waves

¿No quieres recoger tu ? Entonces hazle beach waves, unas ondas sueltas que dan la misma textura de cuando el cabello se "esponja" en la playa.

Primero, divide tu pelo en dos secciones verticales y después vuelve a divididlo para hacer las ondas con ayuda de una tenaza. Comienza a hacer rizos sueltos por todas las zonas y fija con spray. Por último, despeina con tus dedos para darle un look natural.

Y para hacer las beach waves sin calor: con tu cabello húmedo, enrolla mechones alrededor de un par de calcetines largos. Sujeta bien con unas ligas, espera un par de horas y remueve la prenda.

Entre más apretados los mechones, más marcadas serán las ondas, y su duración también será mayor.

Mar de Regil con unas beach waves. Foto: Instagram @marderegil._
Mar de Regil con unas beach waves. Foto: Instagram @marderegil._

Con la llegada del clima más cálido, esto peinados se convierten en grandes aliados para lucir arreglada sin pasar horas frente al espejo.

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