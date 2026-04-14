Culiacán, Sin.- El presunto feminicida de una adulta mayor de nombre Martha Lucia “N”, de 80 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en su casa, en la calle Miguel Hidalgo, en el centro del municipio de Navolato, fue detenido por agentes de investigación.

La Fiscalía General del Estado informó que en base a los datos recabados en la carpeta de investigación de este nuevo feminicidio, se logró identificar al presunto responsable, con el nombre de Yovani “N”, de 37 años de edad, el cual fue detenido y enviado a prisión preventiva a disposición del juez de control que lo requirió.

La mañana del día primero de abril pasado, se reportó que en una de las habitaciones de una vivienda de la cabecera municipal, se había encontrado muerta a una mujer, con signos de violencia y evidencias del saqueo de su hogar.

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Yovani “N” de 37 años de edad, acusado como probable responsable de los delitos de feminicidio agravado y robo en lugar habitado cometido de noche, comparecerá la tarde de este martes en audiencia inicial ante el Juez de Control y Enjuiciamiento.

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