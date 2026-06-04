A una semana de la inauguración del Mundial, el Gobierno de la CDMX lanzó un video promocional para alabar y elogiar a la afición mexicana, a quien reconoce como “Pueblo Mágico”.

En el video de se señala que, si bien hay 130 pueblos mágicos en nuestro país, hay uno que es el más mágico de todos: la afición.

“Un pueblo con los paisajes más bonitos porque no están en un sólo lugar, están en todos lados; un pueblo que canta bien fuerte para que no lloremos, un pueblo nómada que mueve millones de personas cada vez que se reúne, un pueblo que sabe dónde peregrinar para agradecer la victoria.

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Cómo no va a ser mágico este pueblo que transforma cada lugar que pisa en su capital, hoy declaramos pueblo mágico a este pueblo de más de 120 millones de personas. Hoy queremos darle a esta afición el título que se merece: afición mexicana, somos pueblo mágico”, señala el material.

Mediante imágenes panorámicas de diversos tópicos de la geografía viva y punzante de diversas regiones del país, detalles de rituales y fiestas populares, y de la vida cotidiana, el video también ensaya un mosaico dinámico de estampas y postales coloridas que hacen de México una experiencia integral, donde la cultura, la historia, las fiestas populares y la cotidianidad convergen vívidamente.

En el material aparece, obviamente, el futbol en las calles, los barrios, las avenidas y los pueblos originarios de la Ciudad de México, como elemento unificador de experiencias, de pasión, festejos y explosión de emociones.

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