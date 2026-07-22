El Grupo Parlamentario de Morena aún no tiene certeza de cuándo llegará al Congreso de la Ciudad de México el Plan General de Desarrollo (PGD), ni la fecha de su aprobación.

En conferencia de prensa, la coordinadora morenista, Xóchitl Bravo, explicó que actualmente el Instituto de Planeación se encuentra sistematizando las propuestas recabadas en las consultas públicas para la elaboración del PGD y “todavía les falta un trechito”, pues lo debe de aprobar su Junta de Gobierno y posteriormente enviarlo a Jefatura de Gobierno, quien será la encargada, finalmente, de remitirlo al Congreso local para que las y los legisladores lo aprueben en un plazo de seis meses.

“No sabemos (cuándo llegará)… ¿Qué es lo que sí le queremos garantizar a la gente de la Ciudad? Vamos a proponer, nuevamente, a la Junta de Coordinación Política que todos los Grupos Parlamentarios, sin excepción, salgamos a hacer parlamento abierto el tiempo que sea necesario en cuanto llegue el Plan General, nosotros haremos la propuesta para que nuevamente salgamos a consultarle a la gente”, indicó.

El diputado Paulo García señaló que detrás de la oposición al PGD hay otro tipo de intereses por parte de Acción Nacional. Foto: Especial

Lee también Aumenta recaudación de impuestos en primer trimestre del año en la CDMX; cae pago por derechos en 2.9%

Y añadió: “Lo que sí queremos decir, porque a eso nos comprometimos en todos los foros, es que este Plan General va a traer las propuestas, la voz y el cuerpo de lo que la gente ha opinado en la Ciudad; entonces estos seis meses que marca la Ley pues no necesariamente tendrá que ser con una afirmativa ficta, también todo radica en el acuerdo político y así como hemos aprobado, la gran mayoría de leyes por mayoría absoluta, por mayoría de todos los Grupos Parlamentarios, seguramente el Plan General ocurrirá en los mismos términos”.

Bravo Espinosa recalcó que actualmente se está trabajando en la elaboración definitiva del PGD, por lo que criticó a la oposición por asegurar que el documento ya está concluido.

[Publicidad]

Recordó que incluso el Grupo Parlamentario del PAN entregó una propuesta de Plan al Instituto de Planeación, por lo cual, dijo, no pueden mentir a la ciudadanía asegurando de que el Plan General de Desarrollo ya fue concluido.

Bravo Espinosa recalcó que actualmente se está trabajando en la elaboración definitiva del PGD. Foto: Especial

Lee también Rescatan a perrito que deambulaba sobre carriles de calzada Ignacio Zaragoza; será puesto en adopción

“Esta propuesta que se entregó por Acción Nacional también es parte de lo que hoy se está trabajando y considerando en este Plan General. Y lo queremos decir, porque no se vale mentir; porque hay que decir que el Instituto de Planeación ha acudido al llamado de todas las fuerzas políticas que deciden llamarle”, remarcó.

[Publicidad]

El diputado Paulo García señaló que detrás de la oposición al PGD hay otro tipo de intereses por parte de Acción Nacional, pues buscan seguir con el negocio inmobiliario.

Explicó que las Casas de Gobierno, propuestas en el PGD, tienen como único propósito acercar la atención al domicilio de la gente, y descartó que impliquen una invasión a las facultades de las alcaldías, como mencionan vecinos y panistas. “Las casas de gobierno van a acercar la atención de servicios que ya presta el gobierno de la ciudad más cerca de los domicilios de la gente. Es falso que se invadan facultades de las alcaldías”.

vr/cr