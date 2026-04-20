La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó el saludo que tuvo con el cantautor español Joan Manuel Serrat, en el marco de su participación en la reunión “Defensa por la Democracia” en Barcelona, España.

En su conferencia mañanera de este lunes 20 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo reconoció la admiración para el intérprete de “Caminante no hay camino”.

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“Nosotros que crecimos yendo a Joan Manuel Serrat, pues es mucha emoción, mucha, mucha emoción. Yo no sabía que iba a estar ahí, entonces iba saludando y la última persona que saludé era Joan Manuel Serrat. Entonces me sorprendí y lo abracé.

“Tenemos mucha admiración por su canto y por lo que representó durante tanto tiempo de lucha contra el fascismo y el franquismo (...). Nosotros crecimos haciendo camino al andar, así que mucha emoción”, expresó.

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