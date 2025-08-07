Más Información

Ana García Bergua gana el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2025

De la Gran Ola de Hokusai hasta los ternurines: Japón llega al Franz Mayer

Secretaría de Cultura reprueba apropiación cultural de huaraches oaxaqueños por Adidas; afecta derechos de las comunidades originarias, dice

Denuncian irregularidades en declaratoria de Huapalcalco

Donan arte de Felguérez al Museo de la Estampa

Ediciones Era: independiente, viva y vigente a sus 65 años

Este jueves, la Asociación de Críticos de Cine (CCA) anunció a los ganadores de la quinta edición de los “”, donde se reconoció a lo mejor del cine y la televisión dentro de los géneros de acción, superhéroes, horror, ciencia ficción o fantasía.

La serie “El Pingüino” destacó y se alzó con el premio en al menos cuatro categorías, incluyendo “Mejor Serie de Superhéroes, Miniserie o Película para Televisión”. Su actor principal, Colin Farrell, también ganó el premio a “Mejor Actor en una Serie de Superhéroes”.

Ganadores de los “Critics Choice Super Awards 2025” (Películas)

Mejor Película de Acción

  • “Misión: Imposible: La Sentencia Final” (Ganadora)

Mejor Actor en Película de Acción

  • Tom Cruise por “Misión: Imposible: La Sentencia Final” (Ganador)

Mejor Actriz en Película de Acción

  • June Squibb por “Thelma” (Ganadora)

Mejor Película de Superhéroes

  • “Deadpool & Wolverine” (Ganadora)

Mejor Actor en Película de Superhéroes

  • Hugh Jackman por “Deadpool & Wolverine” (Ganador)

Mejor Actriz en Película de Superhéroes

  • Florence Pugh por “Thunderbolts*” (Ganadora)

Mejor Película de Terror

  • “Pecadores” (Ganadora)

Mejor Actriz en Película de Terror

  • Demi Moore por “La sustancia” (Ganadora)

Mejor Película de Ciencia Ficción / Fantasía

  • “Duna: parte dos” (Ganadora)

Mejor Actor en Película de Ciencia Ficción / Fantasía

  • Timothée Chalamet por “Duna: parte dos” (Ganador)

Mejor Actriz en Película de Ciencia Ficción / Fantasía

  • Sophie Thatcher por “Compañera perfecta” (Ganadora)

Mejor Villano (Película)

  • Hugh Grant por “Hereje” (Ganador)

Ganadores de los “Critics Choice Super Awards 2025” (Series)

Por otro lado, la “Critics Choice Association”, la organización de críticos más grande de Estados Unidos y Canadá (que representa a 600 críticos de medios y periodistas de entretenimiento), eligió a lo mejor de la televisión.

Mejor Serie de Acción, Serie Limitada o Película para TV

  • “Shōgun” (Ganadora)

Mejor Actor en una Serie de Acción, Serie Limitada o Película para TV

  • Hiroyuki Sanada por “Shōgun” (Ganador)

Mejor Actriz en una Serie de Acción, Serie Limitada o Película para TV

  • Anna Sawai por “Shōgun” (Ganadora)

Mejor Serie de Superhéroes, Serie Limitada o Película para TV

  • “El Pingüino” (Ganadora)

Mejor Actor en una Serie de Superhéroes, Serie Limitada o Película para TV

  • Colin Farrell por “El Pingüino” (Ganador)

Mejor Actriz en una Serie de Superhéroes, Serie Limitada o Película para TV

  • Cristin Milioti por “El Pingüino” (Ganadora)

Mejor Serie de Terror, Serie Limitada o Película para TV

  • “The Last of Us” (Ganadora)

Mejor Actor en Serie de Terror, Serie Limitada o Película para TV

  • Pedro Pascal por “The Last of Us” (Ganador)

Mejor Actriz en Serie de Terror, Serie Limitada o Película para TV

  • Jodie Foster por “True Detective: Night Country” (Ganadora)

Mejor Serie de Ciencia Ficción / Fantasía, Serie Limitada o Película para TV

  • “Andor” (Ganadora)

Mejor Actor en Serie de Ciencia Ficción / Fantasía, Serie Limitada o Película para TV

  • Diego Luna por “Andor” (Ganador)

Mejor Actriz en Serie de Ciencia Ficción / Fantasía, Serie Limitada o Película para TV

Britt Lower por “Severance” (Ganadora)

Mejor Villano en Serie de Ciencia Ficción / Fantasía, Serie Limitada o Película para TV

  • Colin Farrell por “El Pingüino” (Ganador)

