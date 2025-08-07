Más Información
Este jueves, la Asociación de Críticos de Cine (CCA) anunció a los ganadores de la quinta edición de los “Critics Choice Super Awards 2025”, donde se reconoció a lo mejor del cine y la televisión dentro de los géneros de acción, superhéroes, horror, ciencia ficción o fantasía.
La serie “El Pingüino” destacó y se alzó con el premio en al menos cuatro categorías, incluyendo “Mejor Serie de Superhéroes, Miniserie o Película para Televisión”. Su actor principal, Colin Farrell, también ganó el premio a “Mejor Actor en una Serie de Superhéroes”.
Ganadores de los “Critics Choice Super Awards 2025” (Películas)
Mejor Película de Acción
- “Misión: Imposible: La Sentencia Final” (Ganadora)
Mejor Actor en Película de Acción
- Tom Cruise por “Misión: Imposible: La Sentencia Final” (Ganador)
Mejor Actriz en Película de Acción
- June Squibb por “Thelma” (Ganadora)
Mejor Película de Superhéroes
- “Deadpool & Wolverine” (Ganadora)
Mejor Actor en Película de Superhéroes
- Hugh Jackman por “Deadpool & Wolverine” (Ganador)
Mejor Actriz en Película de Superhéroes
- Florence Pugh por “Thunderbolts*” (Ganadora)
Mejor Película de Terror
- “Pecadores” (Ganadora)
Mejor Actriz en Película de Terror
- Demi Moore por “La sustancia” (Ganadora)
Mejor Película de Ciencia Ficción / Fantasía
- “Duna: parte dos” (Ganadora)
Mejor Actor en Película de Ciencia Ficción / Fantasía
- Timothée Chalamet por “Duna: parte dos” (Ganador)
Mejor Actriz en Película de Ciencia Ficción / Fantasía
- Sophie Thatcher por “Compañera perfecta” (Ganadora)
Mejor Villano (Película)
- Hugh Grant por “Hereje” (Ganador)
Ganadores de los “Critics Choice Super Awards 2025” (Series)
Por otro lado, la “Critics Choice Association”, la organización de críticos más grande de Estados Unidos y Canadá (que representa a 600 críticos de medios y periodistas de entretenimiento), eligió a lo mejor de la televisión.
Mejor Serie de Acción, Serie Limitada o Película para TV
- “Shōgun” (Ganadora)
Mejor Actor en una Serie de Acción, Serie Limitada o Película para TV
- Hiroyuki Sanada por “Shōgun” (Ganador)
Mejor Actriz en una Serie de Acción, Serie Limitada o Película para TV
- Anna Sawai por “Shōgun” (Ganadora)
Mejor Serie de Superhéroes, Serie Limitada o Película para TV
- “El Pingüino” (Ganadora)
Mejor Actor en una Serie de Superhéroes, Serie Limitada o Película para TV
- Colin Farrell por “El Pingüino” (Ganador)
Mejor Actriz en una Serie de Superhéroes, Serie Limitada o Película para TV
- Cristin Milioti por “El Pingüino” (Ganadora)
Mejor Serie de Terror, Serie Limitada o Película para TV
- “The Last of Us” (Ganadora)
Mejor Actor en Serie de Terror, Serie Limitada o Película para TV
- Pedro Pascal por “The Last of Us” (Ganador)
Mejor Actriz en Serie de Terror, Serie Limitada o Película para TV
- Jodie Foster por “True Detective: Night Country” (Ganadora)
Mejor Serie de Ciencia Ficción / Fantasía, Serie Limitada o Película para TV
- “Andor” (Ganadora)
Mejor Actor en Serie de Ciencia Ficción / Fantasía, Serie Limitada o Película para TV
- Diego Luna por “Andor” (Ganador)
Mejor Actriz en Serie de Ciencia Ficción / Fantasía, Serie Limitada o Película para TV
Britt Lower por “Severance” (Ganadora)
Mejor Villano en Serie de Ciencia Ficción / Fantasía, Serie Limitada o Película para TV
- Colin Farrell por “El Pingüino” (Ganador)