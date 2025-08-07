Este jueves, la Asociación de Críticos de Cine (CCA) anunció a los ganadores de la quinta edición de los “Critics Choice Super Awards 2025”, donde se reconoció a lo mejor del cine y la televisión dentro de los géneros de acción, superhéroes, horror, ciencia ficción o fantasía.

La serie “El Pingüino” destacó y se alzó con el premio en al menos cuatro categorías, incluyendo “Mejor Serie de Superhéroes, Miniserie o Película para Televisión”. Su actor principal, Colin Farrell, también ganó el premio a “Mejor Actor en una Serie de Superhéroes”.

Ganadores de los “Critics Choice Super Awards 2025” (Películas)

Mejor Película de Acción

“Misión: Imposible: La Sentencia Final” (Ganadora)

Mejor Actor en Película de Acción

Tom Cruise por “Misión: Imposible: La Sentencia Final” (Ganador)

Mejor Actriz en Película de Acción

June Squibb por “Thelma” (Ganadora)

Mejor Película de Superhéroes

“Deadpool & Wolverine” (Ganadora)

Mejor Actor en Película de Superhéroes

Hugh Jackman por “Deadpool & Wolverine” (Ganador)

Mejor Actriz en Película de Superhéroes

Florence Pugh por “Thunderbolts*” (Ganadora)

Mejor Película de Terror

“Pecadores” (Ganadora)

Mejor Actriz en Película de Terror

Demi Moore por “La sustancia” (Ganadora)

Mejor Película de Ciencia Ficción / Fantasía

“Duna: parte dos” (Ganadora)

Mejor Actor en Película de Ciencia Ficción / Fantasía

Timothée Chalamet por “Duna: parte dos” (Ganador)

Mejor Actriz en Película de Ciencia Ficción / Fantasía

Sophie Thatcher por “Compañera perfecta” (Ganadora)

Mejor Villano (Película)

Hugh Grant por “Hereje” (Ganador)

Ganadores de los “Critics Choice Super Awards 2025” (Series)

Por otro lado, la “Critics Choice Association”, la organización de críticos más grande de Estados Unidos y Canadá (que representa a 600 críticos de medios y periodistas de entretenimiento), eligió a lo mejor de la televisión.

Mejor Serie de Acción, Serie Limitada o Película para TV

“Shōgun” (Ganadora)

Mejor Actor en una Serie de Acción, Serie Limitada o Película para TV

Hiroyuki Sanada por “Shōgun” (Ganador)

Mejor Actriz en una Serie de Acción, Serie Limitada o Película para TV

Anna Sawai por “Shōgun” (Ganadora)

Mejor Serie de Superhéroes, Serie Limitada o Película para TV

“El Pingüino” (Ganadora)

Mejor Actor en una Serie de Superhéroes, Serie Limitada o Película para TV

Colin Farrell por “El Pingüino” (Ganador)

Mejor Actriz en una Serie de Superhéroes, Serie Limitada o Película para TV

Cristin Milioti por “El Pingüino” (Ganadora)

Mejor Serie de Terror, Serie Limitada o Película para TV

“The Last of Us” (Ganadora)

Mejor Actor en Serie de Terror, Serie Limitada o Película para TV

Pedro Pascal por “The Last of Us” (Ganador)

Mejor Actriz en Serie de Terror, Serie Limitada o Película para TV

Jodie Foster por “True Detective: Night Country” (Ganadora)

Mejor Serie de Ciencia Ficción / Fantasía, Serie Limitada o Película para TV

“Andor” (Ganadora)

Mejor Actor en Serie de Ciencia Ficción / Fantasía, Serie Limitada o Película para TV

Diego Luna por “Andor” (Ganador)

Mejor Actriz en Serie de Ciencia Ficción / Fantasía, Serie Limitada o Película para TV

Britt Lower por “Severance” (Ganadora)

Mejor Villano en Serie de Ciencia Ficción / Fantasía, Serie Limitada o Película para TV