Más Información

Ana García Bergua gana el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2025

Ana García Bergua gana el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2025

De la Gran Ola de Hokusai hasta los ternurines: Japón llega al Franz Mayer

De la Gran Ola de Hokusai hasta los ternurines: Japón llega al Franz Mayer

Secretaría de Cultura reprueba apropiación cultural de huaraches oaxaqueños por Adidas; afecta derechos de las comunidades originarias, dice

Secretaría de Cultura reprueba apropiación cultural de huaraches oaxaqueños por Adidas; afecta derechos de las comunidades originarias, dice

Denuncian irregularidades en declaratoria de Huapalcalco

Denuncian irregularidades en declaratoria de Huapalcalco

Donan arte de Felguérez al Museo de la Estampa

Donan arte de Felguérez al Museo de la Estampa

Ediciones Era: independiente, viva y vigente a sus 65 años

Ediciones Era: independiente, viva y vigente a sus 65 años

Disney y Lucasfilm alcanzaron un acuerdo con la actriz , quien había demandado a la empresa por discriminación y por haber sido despedida injustificadamente de la serie "The Mandalorian" de Disney+.

El personaje de Cara Dune, interpretado por Carano, desapareció en la tercera temporada. Dentro de la historia de "Star Wars", su ausencia fue justificada al decir que se había unido a las fuerzas especiales.

Lee también

¿Cómo ganó la demanda Gina Carano?

A través de un portavoz de Lucasfilm, la productora señaló que había llegado a un acuerdo con la exluchadora de artes marciales. En su comunicado mencionaron que esperan volver a colaborar con ella.

“Con esta demanda terminada, esperamos identificar oportunidades para colaborar con la señora Carano próximamente”, explicaron.

La demanda, interpuesta el año pasado, alegaba que Carano había sido despedida por expresar ciertas opiniones de derecha en redes sociales. Por ello, se solicitó una orden judicial que permitiera a la compañía elegir a otra intérprete.

"Hemos llegado a un acuerdo con Gina Carano para resolver los problemas de su demanda pendiente contra las empresas", dijo el portavoz de Lucasfilm.

Por su parte, Elon Musk apoyó y cumplió su promesa de cubrir los gastos legales de los usuarios de X (antes Twitter) que, como Carano, habían sido supuestamente discriminados por su conducta en la plataforma.

Lee también

¿Qué dijo Gina Carano tras ganar la demanda contra Lucasfilm y Disney?

A través de la red social X, Gina Carano agradeció al CEO de X Elon Musk por su apoyo y reconoció que le ayudó a financiar su demanda “sin pedir nada a cambio”.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Elon Musk, un hombre al que no conozco, quien hizo un gesto de buen samaritano por mí al financiar mi demanda. Gracias, Sr. Musk, y ‘X’ por apoyar mi caso sin pedir nada a cambio.” dijo la actriz de "The Mandalorian".

Gina Carano expresó que pasará la página de su asunto con Disney y agradeció a sus seguidores que la apoyaron durante su proceso. Finalmente la actriz expresó que seguirá presente en las artes.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”. Foto: Tomada de Instagram @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”

¿El fantasma de Diana? El misterio que llevó a Isabel II a realizar una ceremonia de exorcismo. Foto: AFP

¿El fantasma de Diana? El misterio que llevó a Isabel II a realizar una ceremonia de exorcismo

Amiga de Kylie Jenner delinea su silueta curvy con catsuit negro e impone tendencia. Foto: Instagram

Amiga de Kylie Jenner delinea su silueta curvy con catsuit negro e impone tendencia

Lindsay Lohan. Foto: EFE

Lindsay Lohan irradia belleza con vestido transparente en premiere de Australia