Disney y Lucasfilm alcanzaron un acuerdo con la actriz Gina Carano, quien había demandado a la empresa por discriminación y por haber sido despedida injustificadamente de la serie "The Mandalorian" de Disney+.

El personaje de Cara Dune, interpretado por Carano, desapareció en la tercera temporada. Dentro de la historia de "Star Wars", su ausencia fue justificada al decir que se había unido a las fuerzas especiales.

¿Cómo ganó la demanda Gina Carano?

A través de un portavoz de Lucasfilm, la productora señaló que había llegado a un acuerdo con la exluchadora de artes marciales. En su comunicado mencionaron que esperan volver a colaborar con ella.

“Con esta demanda terminada, esperamos identificar oportunidades para colaborar con la señora Carano próximamente”, explicaron.

La demanda, interpuesta el año pasado, alegaba que Carano había sido despedida por expresar ciertas opiniones de derecha en redes sociales. Por ello, se solicitó una orden judicial que permitiera a la compañía elegir a otra intérprete.

"Hemos llegado a un acuerdo con Gina Carano para resolver los problemas de su demanda pendiente contra las empresas", dijo el portavoz de Lucasfilm.

Por su parte, Elon Musk apoyó y cumplió su promesa de cubrir los gastos legales de los usuarios de X (antes Twitter) que, como Carano, habían sido supuestamente discriminados por su conducta en la plataforma.

¿Qué dijo Gina Carano tras ganar la demanda contra Lucasfilm y Disney?

A través de la red social X, Gina Carano agradeció al CEO de X Elon Musk por su apoyo y reconoció que le ayudó a financiar su demanda “sin pedir nada a cambio”.

“Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a Elon Musk, un hombre al que no conozco, quien hizo un gesto de buen samaritano por mí al financiar mi demanda. Gracias, Sr. Musk, y ‘X’ por apoyar mi caso sin pedir nada a cambio.” dijo la actriz de "The Mandalorian".

I have come to an agreement with Disney/Lucasfilm @disney @Lucasfilm which I believe is the best outcome for all parties involved. I hope this brings some healing to the force.



Gina Carano expresó que pasará la página de su asunto con Disney y agradeció a sus seguidores que la apoyaron durante su proceso. Finalmente la actriz expresó que seguirá presente en las artes.