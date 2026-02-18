La Cuaresma no solo se vive en lo espiritual, también se refleja en la mesa. Durante estas semanas previas a la Pascua, muchas familias cambian su alimentación, dejando la carne roja en ciertos días y dando protagonismo a pescados, mariscos y platillos tradicionales.

En México, esta temporada tiene sabor propio y hoy en Menú te contamos qué significa realmente la Cuaresma y qué se puede comer durante este periodo.

¿Qué es la Cuaresma?

La Cuaresma, de acuerdo con fuentes como el Santa Clara Markkula Center for Applied Ethics y Liturgia Papal, es un período especial dentro del calendario cristiano que comienza el Miércoles de Ceniza y dura 40 días hasta la Pascua, sin contar los domingos. Es un tiempo para reflexionar, orar y acercarse más a la espiritualidad, recordando los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de comenzar su misión pública.

En muchas comunidades católicas también se acompaña de prácticas como el ayuno, la oración y la limosna, como formas de sacrificio y preparación para la Pascua.

Los viernes de vigilia no se come carne roja. Foto: Freepik.

Durante este tiempo también hay tradiciones que se notan mucho en la vida cotidiana, como cambiar un poco la forma de comer. Según la tradición religiosa católica, el ayuno y la abstinencia se viven como un gesto sencillo para acompañar la fe en estos días.

¿Qué se come durante la Cuaresma?

Una de las cosas que más se recuerda de la Cuaresma es que no se come carne roja en ciertos días, especialmente el Miércoles de Ceniza y todos los viernes de este periodo. Esto se hace como una forma de sacrificio y recordatorio de la entrega de Jesús, según la Conferencia Episcopal Española.

En lugar de carne roja, resaltan el Gobierno de México y sitios especializados de cocina, muchas personas eligen opciones como:

Pescados y mariscos : atún, mojarra, sardina, camarones en diversas preparaciones, ceviches y caldos de mar.

: atún, mojarra, sardina, camarones en diversas preparaciones, ceviches y caldos de mar. Verduras y legumbres: nopales, lentejas, habas, chiles rellenos de queso, ensaladas y sopas con vegetales.

Cereales y granos: arroz, tortillas, sopas de leguminosas o guisos sin carne.

Frutas y otros alimentos frescos.

En cuaresma puedes optar por platillos a base de verduras. Foto: Freepik.

Además, muchas recetas tradicionales y caseras se vuelven protagonistas de los viernes de vigilia, como tacos de camarón, tortitas de camarón, ceviche, empanadas de pescado, capirotada (un postre tradicional de pan con piloncillo y queso) y otros platillos típicos que combinan mariscos o ingredientes vegetales.

