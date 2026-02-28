El consumo de agua es esencial para el cuerpo humano, ya que representa aproximadamente el 70% de su peso y sirve para procesos vitales del organismo. Sin embagro, muchas personas dejan de lado su consumo y lo reemplazan con bebidas azucaradas.

Y es que no importa la edad; en cualquier etapa es importante consumir este líquido para funciones como mejorar la digestión, hidratarse, beneficiar la función cerebral, etcétera.

Aunque, como todo, beber agua en exceso podría resultar perjudicial. Por eso, hoy te decimos las cantidades recomendadas por los expertos.

El agua también facilita el proceso digestivo. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los beneficios de tomar agua simple?

Mantener una hidratación adecuada permite que órganos, tejidos y células funcionen correctamente.

De acuerdo con la nutricionista Tatiana Zanin, en un artículo de la revista médica Tua Saúde, ingerir suficientes líquidos diariamente regula la temperatura corporal, elimina toxinas, previene el estreñimiento, combate la fatiga y el dolor de cabeza.

Y es que aporta minerales disueltos como el calcio, magnesio, sodio, potasio, cloro, flúor y hierro, todos ellos indispensables para la salud integral.

En el mismo artículo, la experta señala que la cantidad de agua para beber puede variar por factores como la edad, peso corporal, clima y el nivel de actividad física.

No es la misma necesidad de hidratación de un niño al de un adulto o la de una mujer embarazada.

¿Cuánta agua deben tomar las y los niños?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece una guía con diferentes cantidades de agua para tomar según la edad.

En el caso de los bebés de 0 a 6 meses se debe dar exclusivamente leche materna, ya que con eso se cubren completamente sus necesidades de hidratación.

A partir de los 6 meses, además de la alimentación complementaria, al menor se le puede comenzar a ofrecer agua en pequeñas cantidades.

De ahí en adelante, estas son las cantidades promedio:

De 6 meses a 1 año: entre 900 mililitros y 1 litro.

De 1 a 2 años: entre 1.1 y 1.2 litros.

De 2 a 3 años: aproximadamente 1.3 litros.

De 4 a 8 años: alrededor de 1.6 litros.

Es importante que los padres y madres de familia fomenten en sus hijos el hábito de tomar agua potable de manera constante, y no esperar a que aparezca la sensación de sed.

El agua contiene minerales esenciales disueltos. Foto: Unsplash

¿Cuánta agua debe tomar un adulto?

Para adolescentes y adultos, las necesidades de hidratación aumentan conforme se van desarrollando, la actividad física y hasta los cambios hormonales en el caso de mujeres, por ejemplo:

De 9 a 13 años: Hombres 2.1 litros, y mujeres 1.9 litros.

Mayores de 14 años: Hombres 2.5 litros, y mujeres 2 litros.

En mujeres embarazadas, se recomienda consumir 300 mililitros adicionales, alcanzando 2.3 litros al día; en periodo de lactancia, la recomendación es aumentar 700 mililitros, lo que equivale a 2.7 litros diarios.

Un indicador para saber si la hidratación es adecuada es el color de la orina: un tono amarillo claro significa buenos niveles de líquidos en el cuerpo; mientras que un color oscuro advierte una deficiencia.

Si la orina es completamente transparente, podría deberse al consumo de agua en exceso.

