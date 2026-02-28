El desayuno es la comida más importante del día, por lo que es importante no omitirlo si se desea comenzar con energía, de buen humor y hasta con los mejores niveles de concentración.

La cantidad de frutas con las que puedes acompañarlo es amplia, empezando por el plátano, manzana o naranja. Peor seguro no te habías puesto a pensar en los beneficios de comer arándanos al despertar.



Los arándanos son ricos en antioxidantes. Foto: Unsplash

¿Cuáles son los beneficios de desayunar arándanos?

Los expertos en salud del St. Joseph's Hospital, en Arizona, Estados Unidos, señalan que el arándano es un fruto que puede favorecer diversos sistemas del cuerpo, desde el cardiovascular hasta el cognitivo.

Y es que se trata de un alimento rico en antioxidantes (principalmente antocianinas), vitamina C, potasio, manganeso, calcio, hierro y fibra. Ya sea consumido fresco o seco, los beneficios que aportan son:

En el caso de las mujeres, tres porciones de arándanos a la semana ayuda a reducir la presión arterial y previene ataques cardiacos. En adultos (hombres y mujeres) reduce el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 gracias a su alto contenido de fibra, que nivela los niveles de sangre, lípidos e insulina. A nivel cognitivo, su consumo mejora la memoria a corto plazo y la coordinación del cuerpo en adultos mayores. La fibra del arándano también combate malestares asociados al estreñimiento, como los dolores y la inflamación. Al contener altos niveles de antioxidantes, mejora la cicatrización de la piel. Su jugo puede ser auxiliar en el tratamiento de infecciones en las vías urinarias. La vitamina A y B de los arándanos fortalece el sistema inmunológico, combatiendo la presencia de virus y bacterias en el sistema respiratorio. Los expertos recomiendan consumir arándanos rojos para reducir el colesterol LDL o "malo". Debido a su aporte de polifenoles y antioxidantes, pueden prevenir enfermedades en las encías. Mejoran la salud visual por su contenido de antocianinas, que protegen la retina y combaten la fatiga visual.

Los arándanos aportan fibra y son ricos en antioxidantes. Foto: Unsplash

¿Qué cantidad de arándanos se recomienda consumir al día?

Al igual que todo alimento en exceso, es importante moderar el consumo de arándanos, especialmente las personas que padecen diabetes porque contienen **

La presencia de arándanos en México es del 45% y es el quinto país que más lo produce, posicionándose como uno de los productos estrella, según la Secretaría de salud.

Así que no te preocupes por su comprar, son muy fáciles de comprarlos, pues su presencia está en cualquier mercado o supermercado.

