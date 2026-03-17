Durante Cuaresma, muchas personas optan por preparar recetas con pescado en lugar de carne roja, especialmente en fechas como Viernes y Jueves Santo. Y una de las preparaciones más populares es el frito, que es fácil de cocinar y puede consumirse como plato principal o como botana.

Pero el secreto para que quede dorado y crujiente está en el rebozado que se utiliza antes de freírlo; la mezcla de harina ayuda a formar una capa ligera alrededor del pescado, dándole un buen sabor y manteniendo la carne jugosa.

El pescado es un alimento rico en Omega-3. Foto: Pexels

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¿Cómo preparar el pescado antes de freírlo?

De acuerdo con el diccionario gastronómico Larousse Cocina, antes de cocinar el pescado se recomienda secarlo y cubrirlo con harina, pues esto hace que la superficie quede dorada al momento de freír. Dicha técnica también permite obtener una textura suave.

Para la receta, se pueden utilizar pescados pequeños enteros o más grandes pero cortados en filetes, de tal modo que el calor se logre distribuir de manera uniforme en la cocción.

El pescado blanco es bajo en grasas y calorías. Foto: Freepik

¿Qué lleva la harina para freír el pescado?

El rebozado para pescado frito es una técnica que consiste en cubrir el alimento con una mezcla de harina y huevo; posteriormente se coloca en aceite caliente para dorarlo y conseguir una textura crujiente.

En la base puede utilizarse harina de trigo, aunque en la actualidad también se admiten ingredientes como la harina de garbanzo, arroz, maíz y almendra, que ofrecen texturas similares.

A continuación, te dejamos la receta clásica para que consientas a tu familia esta Cuaresma 2026:

Ingredientes:

6 tiras de filete de pescado (puede ser lenguado u otro con textura firme)

1 taza de harina de trigo

1 cucharadita de polvo para hornear

Agua (la necesaria para formar la pasta)

2 dientes de ajo

Aceite para freír

Sal

Procedimientos:

En un recipiente, cierne la harina y el polvo para hornear, lo que evitará que se formen grumos. Agrega una pizca de sal y mezcla. Poco a poco, vierte el agua en la mezcla y revuelve hasta obtener una pasta con consistencia similar a la de la masa para hot-cakes. Deja reposar la mezcla entre 20 y 30 minutos para que la harina se hidrate bien. Corta los filetes de pescado en tiras y sazona con sal por ambos lados. Guarda las tiras de pescado en el refrigerador mientras reposa la mezcla de harina. Calienta suficiente aceite en una sartén o cacerola. Agrega los dientes de ajo al aceite y fríe hasta que se doren para sazonar; después retira los dientes de ajo. Sumerge cada tira de pescado en la mezcla de harina para rebozar. Escurre ligeramente el exceso de rebozado y coloca el pescado en el aceite caliente. Fríe y voltea hasta que el pescado quede bien cocido y dorado por fuera. Retira los pescados y colócalos sobre un plato con servilletas de papel para quitar el exceso de aceite. Sirve con limón y chile al gusto.

Con esta receta podrás lograr un pescado con una textura crujiente, ideal para las personas que disfrutan los alimentos típicos de la Cuaresma.

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