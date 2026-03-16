Las bebidas azucaradas como refrescos, jugos y aguas de sabor forman parte de la vida cotidiana de muchas personas; sin embargo, su consumo frecuente puede tener consecuencias negativas para la salud y en Menú te contamos cuáles son.

El refresco es una de las bebeidas más comercializadas del mundo. Foto: Freepik

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¿Qué problemas de salud pueden provocar el agua dulce y los refrescos?

En el portal de divulgación científica Tua Saúde, la nutrióloga Karla Leal señala que consumir refrescos de manera regular puede aumentar el riesgo de padecer diabetes tipo 2, ya que estas bebidas suelen contener grandes cantidades de azúcar, además de cafeína, sodio, y ácido fosfórico.

Leal explica que estos componentes incrementan calorías, eleva los niveles de glucosa en sangre y pueden interferir con la absorción de calcio en el organismo; por ello, el consumo frecuente de bebidas azucaradas representa un factor de riesgo que pueden desencadenar varias enfermedades.

El Dr. Douglas Bettcher, director del Departamento de Prevención de Enfermedades No Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud, señaló que la ingesta de azúcares libres presentes en productos como las bebidas azucaradas, es uno de los principales factores detrás del aumento de la obesidad y la diabetes tipo 2 en el mundo.

De acuerdo con un artículo publicado en la Revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el consumo frecuente de estas bebidas también se ha relacionado con otros problemas de salud como caries dentales, una de las enfermedades crónicas más comunes en la infancia por la ingesta de estas bebidas.

También causa hipertensión, que es considerada una de las principales causas de muerte prematura a nivel mundial; así como problemas metabólicos relacionados con el exceso de fructosa y azúcar.

Investigaciones recientes citadas en el artículo de la Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM, también han explorado la relación entre estas bebidas y otros efectos en la salud. Por ejemplo, en niños se ha observado una posible asociación con trastornos como el déficit de atención e hiperactividad (TDAH), mientras que en adolescentes se ha estudiado su relación con síntomas depresivos y problemas de salud mental.

En ese mismo artículo comparten que otros trabajos han analizado posibles efectos negativos en la fertilidad masculina y femenina, así como en la función hormonal.

Aunque algunos de estos estudios aún requieren más investigaciones para confirmarse, los especialistas coinciden en que el consumo excesivo de azúcar puede afectar distintos sistemas del organismo.

México es uno de los mayores consumidores de refrescos en el mundo. Foto: Freepik

¿Qué recomienda la Jarra del Buen Beber sobre el agua dulce y los refrescos?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) explica que el agua es el principal componente del cuerpo humano.

Al nacer, el organismo está formado por entre 75 y 85 % de agua, porcentaje que disminuye con el paso del tiempo hasta alcanzar aproximadamente 60 a 70 % en la edad adulta; y que alrededor del 20 a 30 % del agua que consumimos proviene de los alimentos, mientras que el 70 y 80 % se obtiene de lo que bebemos diariamente.

Para orientar a la población sobre el consumo de líquidos, la Secretaría de Salud creó la Jarra del Buen Beber, un material informativo similar al Plato del Bien Comer, pero enfocado solo en bebidas. Esta guía clasifica las bebidas en seis niveles según la cantidad recomendada para consumo diario:

Nivel 1: agua potable: 6 a 8 vasos.

Nivel 2: leche semidescremada y bebidas de soya sin azúcar añadida: 0 a 2 vasos.

Nivel 3: café y té sin azúcar: 0 a 4 vasos.

Nivel 4: bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales: 0 a 2 vasos.

Nivel 5: jugos 100 % de fruta, leche entera, bebidas deportivas o bebidas alcohólicas: 0 a ½ vaso.

Nivel 6: refrescos y aguas de sabor: 0 vasos.

El ISSSTE señala que muchas bebidas comerciales contienen cantidades importantes de azúcares como jarabe de alta fructuosa, fructuosa y glucosa; por ejemplo:

Refresco tipo cola (355 mL): 26.6g de azúcares, equivalente a 6.6 cucharaditas de azúcar.

Refrescos de sabor (355 mL): entre 19.2g y 19.5g de azúcares, aproximadamente 4.8 cucharaditas de azúcar.

de sabor (355 mL): entre 19.2g y 19.5g de azúcares, aproximadamente 4.8 cucharaditas de azúcar. Aguas minerales de sabor (600 mL): 65.4g de azúcares, cerca de 16.3 cucharaditas de azúcar.

Jugos de fruta (500 mL): entre 34 y 37g de azúcares, es decir, de 8.5 a 9.5 cucharaditas de azúcar.

Aunque el agua simple sigue siendo la mejor opción para mantenerse hidratado, conocer los efectos negativos que producen los azúcares pueden ayudar a reducir el consumo de aguas dulces y de refrescos.

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