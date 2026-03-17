Comer pescado es una de las recomendaciones más habituales en las guías de nutrición debido a su alto contenido de proteínas y ácidos grasos. Sin embargo, al momento de cocinarlo o servirlo, surge una duda frecuente sobre una de sus partes más expuestas: la piel.

Muchos comensales prefieren retirarla por su textura o apariencia, perdiendo potencialmente una parte valiosa del alimento. En Menú te explicamos qué sucede en tu organismo cuando comes piel de pescado y cuáles son sus implicaciones para la salud.

¿Se puede comer la piel de pescado?

De acuerdo con el sitio especializado Healthline, la piel de pescado se considera segura para el consumo humano en la mayoría de los casos. Históricamente, este tejido ha sido aprovechado en diversas culturas alrededor del mundo, siendo apreciado tanto por su sabor como por su aporte nutricional.

No obstante, la seguridad de su consumo depende en gran medida del origen del ejemplar. Como señala EatingWell, es fundamental considerar que los peces pueden absorber contaminantes de las aguas donde habitan.

Foto: Pixabay.

Aquellos provenientes de aguas altamente contaminadas podrían presentar niveles de mercurio o toxinas que se concentran más en la piel y la grasa; por lo que es muy importante elegir fuentes confiables para evitar riesgos.

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¿Qué nutrientes aporta la piel de pescado?

Consumir la piel del pescado permite aprovechar una densidad de nutrientes que a menudo es mayor que la de la propia carne. Según explica The Better Fish, este tejido es una fuente concentrada de nutrientes esenciales que benefician diversos procesos del cuerpo.

Entre los componentes principales que tu cuerpo recibe se encuentran:

Ácidos grasos Omega-3: Protegen el sistema cardiovascular y reducir la inflamación.

Colágeno: Proteína esencial para la elasticidad de la piel y la salud de las articulaciones.

Vitamina D y Vitamina E: Nutrientes necesarios para el sistema inmunológico y la salud ósea.

Proteínas: Contribuyen a la reparación de tejidos y al mantenimiento de la masa muscular.

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¿Qué beneficios tiene comer piel de pescado?

Uno de los efectos más directos del consumo de piel de pescado se refleja en la salud dermatológica. De acuerdo con Healthline, el alto contenido de colágeno y vitamina E presentes en este tejido ayuda a mantener la piel hidratada y a protegerla contra el daño oxidativo.

Foto: Pixabay.

Además, EatingWell menciona que el consumo de los nutrientes específicos de la piel de pescado puede contribuir a la regeneración celular. Al ser una fuente de proteínas estructurales, el organismo utiliza estos elementos para mejorar la barrera cutánea y la apariencia general del tejido conectivo.

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