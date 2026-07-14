Jugar una semifinal de la Copa del Mundo ya es motivación suficiente para cualquier futbolista profesional. Hacerlo contra un clásico rival, le da un mejor sabor todavía. Así vive Rodrigo De Paul este enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra, el sexto en la historia de la competición.

El volante del Inter Miami, aunque no tiene asegurada su participación como titular, fue cuestionado en la previa del partido sobre qué significa para él enfrentar a Inglaterra, una selección con la que Argentina tiene un largo historial y una fuerte rivalidad dentro y fuera del campo de juego.

“Lo vivo con mucha felicidad, con mucha adrenalina, este tipo de partidos me gustan mucho, los disfruto, así que trato de vivir mucho el momento y que las emociones no nos sobrepasen y metiéndole mucha cabeza para preparar el partido con mucha frialdad sobre todo”, mencionó en las instalaciones del Atlanta United, donde entrenó la Albiceleste.

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Mac Allister encuentra inspiración en videos del Argentina vs Inglaterra de 1986 / Foto: Imago7

A pesar de estar instalados por segundo Mundial consecutivo entre los cuatro mejores, De Paul mantiene la humildad y no se cree campeón nuevamente. Al recordar el triunfo en Qatar, confesó que es más difícil repetir la hazaña.

“Ya lo hicimos con la Copa América y considero que siempre es más difícil ganar después de ganar, mantenerse ahí después de tantos año es difícil”, mencionó el exAtlético de Madrid.

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Finalmente, el “escudero” de Lionel Messi respondió a las críticas y defendió a sus compañeros por la cantidad de goles que ha recibido la Selección Argentina en esta Copa del Mundo.

“Estos torneos importantes se definen por detalles y yo no opino de lo que opinan los demás, mi energía está puesta en el partido así que creo que tenemos centrales de mucha jerarquía, de los mejores del mundo, que se han ganado el respeto del futbol, del mundo, porque son campeones y han demostrado en momentos particulares su valentía y coraje”, concluyó.

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