¿Qué significa verse mexicano? ¿Existe realmente una sola forma de representar esa identidad? Con esas preguntas como punto de partida, Víctor Barragán llevó la conversación a la pasarela durante la Berlin Fashion Week, donde presentó BARRAGÁN SS30, una colección que transformó la moda en un ejercicio de reflexión sobre nacionalidad, migración y pertenencia.

El diseñador eligió un escenario igual de simbólico que su propuesta: la Embajada de México en Berlín. Más que un edificio diplomático, el espacio funcionó como una metáfora de las fronteras, la documentación y la identidad, conceptos que atravesaron toda la colección.

Desde la Embajada de México en Alemania, Víctor Barragán presentó su colección SS30. Foto: Cortesía Víctor Barragán

Lejos de recurrir a clichés o símbolos tradicionales, Barragán propuso una visión mucho más compleja de la identidad mexicana. Para el diseñador, el fenotipo nunca ha definido quién pertenece a un país; esa percepción ha sido construida por los medios de comunicación, la historia colonial, la política y las narrativas oficiales.

Por eso, la colección juega constantemente con la idea de que la nacionalidad puede validarse tanto por un pasaporte como por la forma en que otros nos miran.

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Uniformes, transparencias y mensajes incómodos

La propuesta visual mantuvo el ADN irreverente de Barragán. Sobre la pasarela aparecieron prendas inspiradas en uniformes diplomáticos, ropa de hotel y piezas deportivas reinterpretadas desde una mirada conceptual.

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Entre los looks más llamativos destacó un vestido confeccionado en un material translúcido color piel, intervenido con cierres metálicos que recorrían el cuerpo y contrastaban con unas botas altas negras. En otro extremo apareció un modelo cargando un pastel con la frase “Te odio”, convirtiendo un objeto cotidiano en una escena cargada de ironía.

Víctor Barragán, diseñador mexicano. Foto: Cortesía Víctor Barragán

La colección también incluyó camisetas con gráficos provocadores, shorts deportivos, pantalones patchwork, polos de inspiración utilitaria y prendas con mensajes directos como “Homophobe”, una palabra utilizada por Barragán para confrontar al espectador y cuestionar los discursos de odio desde el propio lenguaje de la moda.

En conjunto, las siluetas oscilaron entre lo ajustado y lo oversized, mezclando transparencias, tejidos técnicos, algodón, materiales brillantes y acabados utilitarios que reforzaban esa tensión entre vulnerabilidad, poder e identidad.

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El diseñador mexicano que conquistó la escena internacional

Fundada a mediados de la década de 2010, BARRAGÁN se ha consolidado como una de las firmas mexicanas más influyentes dentro del circuito internacional gracias a una propuesta que borra los límites entre arte y moda.

Colección SS30. Foto: Cortesía Víctor Barragán

Las colecciones de Víctor Barragán mezclan referencias a la cultura mexicana, la contracultura neoyorquina, la estética de los años noventa y dos mil, además de una fuerte perspectiva queer y un constante comentario social.

Más que presentar una nueva temporada, Barragán utilizó la pasarela para abrir una conversación sobre cómo se construyen las identidades nacionales y quién decide qué significa pertenecer a un país.

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Porque, en el universo del diseñador mexicano, la ropa nunca es únicamente ropa: también es política, memoria y una forma de cuestionar aquello que muchas veces damos por hecho.

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