Ir a la playa no significa renunciar al estilo; aunque las altas temperaturas nos invitan a usar pocas prendas, elegir las piezas adecuadas y saber combinarlas con los accesorios correctos puede elevar tu look.

Un ejemplo de esto es Galilea Montijo, quien compartió los mejores atuendos para la temporada. Con prendas y accesorios veraniegos, la conductora nos demostró que se puede lucir a la moda mientras se descansa en el mar.

Galilea Montijo pone en tendencia los looks playeros

Si estás por irte de vacaciones a la playa y todavía no decides qué ropa llevar, Galilea Montijo puede ser tu inspiración. A través de Instagram, la famosa compartió una serie de fotografías en las que aparece disfrutando sus vacaciones junto a su pareja Isaac Moreno.

Juntos y derrochando estilo, se mostraron felices con un par de atuendos veraniegos:

Look sporty chic

Aquí, la "Gali" lleva un top blanco con un estampado gráfico al frente que dice MON CHÉRI (cariño mío), combinado con un short deportivo rojo. La también actriz complementa su look con unas calcetas altas de rayas y patines turquesa que le dan un toque divertido, juvenil y retro.

Mientras que Isaac Moreno luce un short rojo, un bucket hat azul claro, calcetas con franjas verdes y tenis. Y para darle el toque sporty, añade una patineta.

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Su elección de prendas mantiene la misma gama de colores y eso crea un efecto "matching", tendencia donde las parejas que buscan coordinar sus atuendos sin perder su propio estilo:

Galilea Montijo e Isaac Moreno posando con su look retro para el verano. Foto: Instagram @galileamontijo

Look tropical

En esta segunda serie de fotografías, Galilea Montijo deja el estilo deportivo y luce su bikini amarillo. El bañador tiene un toque tropical con su top de flores rojas y amarillas, mismas que se sujetan con un tira por la parte de atrás.

Y su pareja, apegándose a la tendencia "matching outfits", opta por un short de baño rojo y un sombrero tejido de cuadros:

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La combinación de colores vibrantes aporta un aire desenfadado, ideal para un día de playa. Foto: Instagram @galileamontijo

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¿Qué accesorios de Galilea Montijo sumar a tus looks de verano?

Galilea Montijo no sólo piensa en las prendas, sino también en cómo las va a complementar con accesorios. Para esta temporada, donde comúnmente se vacaciona en la playa, la presentadora comparte los que no te pueden faltar.

En el primer look

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Collares de diseño sutil

Gorras en tonos neutros

Pulseras delicadas

En el segundo look

Collares tipo gargantilla en tonos dorados

Aretes largos con formas de flores

Pinzas para el cabello

Lentes de sol oversize

Más allá de seguir tendencias, un buen look de playa es aquel que combina comodidad, frescura y detalles que reflejan tu personalidad.

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