La secadora de ropa es uno de los electrodomésticos que más facilita las tareas del hogar, especialmente cuando quieres agilizar el secado de algunas prendas. Sin embargo, para que conserve su eficiencia, es indispensable limpiarla de forma periódica.

Limpiar a profundidad tu secadora no solo hará que funcione mejor, sino que prolongará su vida útil y evitará la propagación de malos olores. Por ello, en De Última te decimos cómo hacerlo de manera efectiva.

La secadora de ropa pierde efectividad con el paso del tiempo debido a la acumulación de fibras de tela y pelusas. Foto: Unsplash

¿Cómo se debe limpiar la secadora de ropa?

En la secadora de ropa se acumulan residuos de fibras y pelusas que provienen de la ropa, en caso de no realizar mantenimiento al electrodoméstico, puede tardar más tiempo en secar la ropa, consumir mayor cantidad de energía y presentar fallas en su funcionamiento.

Por ello, dedicar unos minutos a su limpieza puede marcar una gran diferencia en su rendimiento. La Casa de los Electrodomésticos recomienda:

1. Limpia el filtro

Antes de comenzar a limpiar, desconecta la secadora de ropa y sigue los siguientes pasos:

Retira el filtro y elimina la pelusa con las manos o un cepillo de cerdas suaves.

Después, lávalo con agua tibia y jabón líquido para retirar residuos de detergente o suavizante.

Limpia también el compartimento donde se coloca el filtro y espera a que todo esté completamente seco antes de volver a instalarlo.

2. Limpia el depósito de condensación

Si tu secadora de ropa cuenta con depósito de condensación, vacíalo después de cada uso.

cuenta con depósito de condensación, vacíalo después de cada uso. Retíralo y enjuágalo con agua hasta eliminar las pelusas acumuladas. Aprovecha para limpiar el compartimento con un paño húmedo o una aspiradora de boquilla estrecha.

Una vez seco, vuelve a colocarlo.

3. Limpia los sensores de humedad

Los modelos más recientes de la secadora incorporan sensores que detectan el nivel de humedad de la ropa para ajustar el tiempo de secado.

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Con el tiempo, pueden acumular restos de cal o detergente y perder precisión, límpialos con un paño humedecido con vinagre blanco diluido en agua.

Seca la superficie con otro paño limpio y evita utilizar materiales abrasivos.

Realiza una limpieza profunda en tu secadora de ropa cada seis meses. Foto: Unsplash

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4. Limpia el tambor

Aunque creas que el tambor es la parte más limpia de la secadora de ropa, también necesita de una limpieza profunda:

Prepara una mezcla con jabón o vinagre diluidos en agua tibia.

Humedece un paño de microfibra y limpia todo el interior del tambor para retirar polvo, fibras y suciedad.

Después, pasa un paño limpio y húmedo para eliminar cualquier residuo.

5. Limpia la puerta y el sello de goma

La humedad favorece la aparición de suciedad y malos olores en esta zona de la secadora que se pueden evitar de la siguiente manera:

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Limpia la puerta y el sello de goma con un paño humedecido con vinagre diluido en agua tibia.

Finalmente, seca ambas superficies con un paño limpio.

6. Limpia el exterior

Para que tu secadora de ropa quede completamente limpia sigue las siguientes recomendaciones:

Retira el polvo y las manchas exteriores con un paño o una esponja humedecida en una mezcla de agua y detergente o vinagre.

Después, pasa un paño húmedo para eliminar los residuos del producto y seca toda la superficie.

El tambor de la secadora, la puerta y la goma están más expuestas al agua y al detergente, pero no significa que sean las partes más limpias, al contrario. Estas zonas guardan más humedad y pueden provocar mal olor en tus prendas. Foto: Unsplash

¡Y listo! Realizar una limpieza profunda de la secadora de ropa cada 6 meses ayudará a mantener su rendimiento, prolongar la vida útil de tu electrodoméstico y, por supuesto, evitar malos olores en la ropa.

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