Con cada carga de ropa, la lavadora puede acumular residuos de detergente, suavizante, pelusa o sarro debido a la humedad, por lo que debe recibir mantenimiento de limpieza.

Limpiar tu electrodoméstico cada cierto tiempo es recomendable para evitar malos olores, la aparición de moho e incluso para mejorar su eficiencia. En De Última te contamos cómo limpiar la lavadora y cada cuánto hacerlo.

Si notas que tu ropa huele mal incluso después de sacarla de la lavadora, quiere decir que tu electrodoméstico necesita limpiarse a profundidad. Foto: Unsplash

¿Cómo se debe limpiar la lavadora?

A pesar de que la lavadora está en contacto con el agua o con el jabón, no quiere decir que se pueda limpiar por sí sola. Si no prestas atención al lavado de tu electrodoméstico, tu ropa podría no quedar completamente limpia o adquirir un olor poco agradable. Para limpiar a profundidad la lavadora sigue los siguientes pasos.

1. Limpia el filtro de la lavadora

El filtro de la lavadora ayuda a retener pelusas, cabellos u otros objetos pequeños que suelen aparecer durante el lavado. Consulta el manual de tu lavadora para ubicarlo y retirarlo correctamente. Límpialo con agua caliente antes de volver a instalarlo.

2. Lava el compartimento de detergente de la lavadora

Retira el cajón donde colocas el detergente y el suavizante, si el modelo lo permite. Para desprender la suciedad, LG Electronics recomienda remojar el compartimento con agua tibia, jabón de trastes o vinagre para eliminar restos de productos acumulados.

En caso de que la suciedad no se desprendiera adecuadamente, retírala con un cepillo de dientes de cerdas suaves.

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3. Limpia el tambor de la lavadora

Realiza un ciclo de lavado con agua caliente y el tambor vacío. Al finalizar el ciclo, limpia el interior con un paño de microfibra limpio. Puedes añadir una taza de vinagre blanco para ayudar a eliminar residuos y malos olores.

Se recomienda que antes de limpiar el tambor de la lavadora empieces con el filtro y después con el compartimento del detergente. Limpia con vinagre blanco para desinfectar. Foto: Unsplash

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4. Limpia la goma de la puerta de la lavadora

Las lavadoras con puerta frontal son más propensas a que la goma acumule humedad o residuos de productos.

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Con un paño húmedo y jabón neutro limpia cuidadosamente los pliegues. Después, seca bien la superficie para evitar la formación de moho. Es importante limpiar bien la goma; en muchos casos, el mal olor puede provenir de esa área.

5. Limpia el exterior de la lavadora

Para limpiar el exterior de la lavadora utiliza un paño suave ligeramente humedecido con vinagre blanco para desinfectar los botones, la tapa, la puerta y el panel de control. Evita usar productos abrasivos que puedan dañar tu electrodoméstico.

¿Cada cuánto tiempo se debe limpiar la lavadora?

Limpiar el filtro de la lavadora: cada 1 o 2 meses (según el modelo del electrodoméstico, algunos requieren que se realice con más frecuencia).

Limpiar el compartimiento del detergente: cada 2 o 4 semanas.

Limpiar el tambor de la lavadora: 1 vez al mes.

Limpiar la goma de la puerta: 1 vez por semana o cuando observes humedad.

Limpiar el exterior de la lavadora: cuando notes que la acumulación de polvo o manchas es abundante.

Limpia el exterior de la lavadora cuando notes el exceso de polvo o de manchas. De igual manera, es importante limpiar la goma de la puerta una vez a la semana para evitar malos olores. Foto: Unsplash

¡Y listo! Con un mantenimiento periódico y una limpieza correcta, la lavadora podrá funcionar de manera más eficiente, dejar la ropa limpia y con buen olor.

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