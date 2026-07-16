Yordi Rosado celebró el triunfo de la Selección de Argentina frente a Inglaterra 2-0 en el partido de semifinal del Mundial 2026, el conductor mexicano disfrutó del partido junto a su novia y amigos como el argentino Juan Soler, sin embargo, su alegría por dicha victoria dividió comentarios en redes sociales.

A Yordi no lo bajan de "ridículo" por lo efusivo de su celebración, "como si fuera argentino", se lee en los comentarios; el mismo Rosado compartió una foto junto a su pareja, la locutora y escritora Melissa Mochulske, quien nació en Buenos Aires y es hija de un argentino.

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Yordi Rosado y Juan Soler se abrazan tras la victoria de Argentina vs Inglaterra.

En la publicación del actor Juan Soler y en el Instagram de Yordi se leen comentarios como:

"Yordi qué, ridículo jajajajaja". "Yordi das risa". "Llegando a los primeros comentarios de la funa del 25% argentino como la Aguilar". "El 25% argentino jajaja". "Yordi no es mexicano... es 100% argentino ...", Yordi Aguilar 25% argentino , nadie de aquí lo entendería".

Celebración por Argentina genera reacciones en contra de Yordi Rosado. Instagram yordirosadooficial

El conductor apoyó en su momento a la Selección Mexicana, incluso asistió al Estadio Ciudad de México cuando el Tricolor se enfrentó con Ecuador, fue con su novia y sus dos hijos, en aquella ocasión compartió que amaba México.

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"Definitivamente un día histórico para no olvidar jamás, te AMO México".

Tras el partido de Argentina vs Inglaterra, su novia Melissa reflexionó sobre las pasiones que ha causado el Mundial y llamó a disfrutar del juego con las justas proporciones, pues confesó que la tiene sacada de el "hate enardecido".

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