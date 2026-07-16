[Publicidad]
Yordi Rosado celebró el triunfo de la Selección de Argentina frente a Inglaterra 2-0 en el partido de semifinal del Mundial 2026, el conductor mexicano disfrutó del partido junto a su novia y amigos como el argentino Juan Soler, sin embargo, su alegría por dicha victoria dividió comentarios en redes sociales.
A Yordi no lo bajan de "ridículo" por lo efusivo de su celebración, "como si fuera argentino", se lee en los comentarios; el mismo Rosado compartió una foto junto a su pareja, la locutora y escritora Melissa Mochulske, quien nació en Buenos Aires y es hija de un argentino.
Lee también Cristian Castro celebra triunfo de Argentina y desata "pleito" entre sus fans
En la publicación del actor Juan Soler y en el Instagram de Yordi se leen comentarios como:
"Yordi qué, ridículo jajajajaja". "Yordi das risa". "Llegando a los primeros comentarios de la funa del 25% argentino como la Aguilar". "El 25% argentino jajaja". "Yordi no es mexicano... es 100% argentino ...", Yordi Aguilar 25% argentino , nadie de aquí lo entendería".
El conductor apoyó en su momento a la Selección Mexicana, incluso asistió al Estadio Ciudad de México cuando el Tricolor se enfrentó con Ecuador, fue con su novia y sus dos hijos, en aquella ocasión compartió que amaba México.
[Publicidad]
"Definitivamente un día histórico para no olvidar jamás, te AMO México".
Tras el partido de Argentina vs Inglaterra, su novia Melissa reflexionó sobre las pasiones que ha causado el Mundial y llamó a disfrutar del juego con las justas proporciones, pues confesó que la tiene sacada de el "hate enardecido".
rad
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Mundo
Operador de teleprónter de Trump ganó más de 100 md apostando sobre sus discursos; fue suspendido
Nación
Crece en 19.2% población en cárceles durante 2025; Inegi reporta ingreso de 157 mil personas en centros penitenciarios
Nación
Detienen en Michoacán a "El Doctor", presunto operador de "Los Viagras"; EU lo buscaba por tráfico de drogas
Metrópoli
Diputado del PRI impulsa reciclaje de útiles escolares en escuelas de la CDMX; genera gastos innecesarios, dice
Noticias
Inundaciones en Texas dejan un muerto y obligan a evacuar; la tragedia revive el temor por el río Guadalupe
Deportes
¿Adiós a la Premier League? Proponen retirar la visa de trabajo a los futbolistas argentinos tras la manta de las Malvinas
Educación
Trump revive la regla que podría negar la green card a inmigrantes que reciban estos beneficios públicos
Deportes
VIDEO | ¿Qué pasó entre Bellingham y Barco? El momento que encendió las redes tras Argentina vs Inglaterra