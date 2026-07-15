“Los mexicanos nacen donde se les da la gana”, una frase que Chavela Vargas convirtió en una declaración de amor y que, con los años, muchos extranjeros han retomado para expresar el vínculo que sienten con nuestro país.

Sin embargo, ahora fueron los seguidores de Cristian Castro quienes llevaron esa idea a otro terreno, luego de que el cantante celebrara el pase de Argentina a la final del Mundial 2026.

A través de sus redes sociales, el llamado "Gallito feliz" compartió una imagen en la que aparece con la camiseta de la albiceleste puesta, y que acompañó con mensaje en el que expresó su emoción.

"Amor para quien amor merece, Argentina es la gran protagonista del futbol mundial desde que nací. Argentina, te he querido siempre", escribió.

Esta fue la imagen que abrió el debate entre los fans de Cristian Castro. Foto: Instagram.

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Sus palabras fueron muy bien recibidas por los fans de aquel país; sin embargo, también desataron una nueva rivalidad entre aficiones y esta vez no tiene que ver con el futbol, sino con la identidad del cantante.

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Y es que, algunos afirmaron que esta expresión de cariño y orgullo lo convierte en un argentino más, pero los mexicanos lo reclamaron como suyo.

"¡Te amamos Cris! Los argentinos nacen donde quieren", "No, tú eres Mexicano. Sé que amas a Argentina, pero ellos no nos quieren", "Lo quisieran, pero él es mexicano", "Tu corazoncito es argentino", "Él es argentino, es nuestro", "Gracias por quererlo, pero es mexicano", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La discusión continuó con mensajes en los que algunos fans argentinos defendieron que el cantante ya es parte de su cultura, mientras que otros (nacionales) señalaron que su origen y trayectoria están ligados a México.

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En distintas ocasiones, el intérprete de "Azul" ha hablado sobre el especial cariño por tierras argentinas; incluso, vivió una larga temporada en ciudades como Buenos Aires y Córdoba atraído por la cultura, algunos proyectos laborales y hasta sus mujeres, basta recordar que su última pareja sentimental, Mariela Sánchez, es argentina.

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