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Culiacán, Sin. - En la zona del Campo El Diez, a la salida sur de la capital del estado, elementos navales fueron atacados por un grupo armado, por lo que estos respondieron a la agresión. Ante ello, la Secretaría de Seguridad Pública alertó a los automovilistas no circular por la zona, donde se mantiene un operativo.
Un helicóptero artillado de la Secretaría de la Marina y elementos del ejército y la Guardia Nacional se unieron a la búsqueda de los civiles fuertemente armados, pidió a la población cercana a ese punto y a las personas que circulen por la carretera México-Nogales, rumbo al sur de la entidad eviten los conflictos.
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Según un reporte preliminar, en el ataque a los elementos navales que realizaban un patrullaje por la zona del Campo El Diez, fueron atacados a balazos por varias personas armadas; uno de ellos, un joven que viajaba en una motocicleta, fue detenido con un arma automática y presentaba una herida.
En esa zona, sobre todo en la carretera Culiacán-Eldorado, es patrullado por elementos de las fuerzas federales, en tanto que el helicóptero de la Secretaría de la Marina continúa realizando sobrevuelos en un amplio sector del sur de Culiacán.
dmrr/rmlgv
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