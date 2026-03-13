Dubái.— En su primer mensaje desde que fue elegido líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí dijo ayer que el cierre del estrecho de Ormuz debe continuar como herramienta para presionar al enemigo y que los ataques de Irán contra los vecinos árabes del golfo continuarán.

“Definitivamente debe utilizarse la baza del bloqueo del estrecho de Ormuz”, afirmó un desafiante Jameneí en un comunicado leído en la televisión estatal, en el que instó a los Estados árabes del golfo a “cerrar” las bases estadounidenses en la región, aseverando que la protección prometida por Washington no era “nada más que una mentira”. Añadió que Irán ha estudiado “abrir otros frentes en los que el enemigo tiene poca experiencia y será altamente vulnerable” si la guerra continúa.

Más tarde, el embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmó que la nación persa no cerrará el estrecho de Ormuz. “No vamos a cerrar el estrecho de Ormuz, pero es nuestro derecho inherente preservar la paz y seguridad en esta vía marítima”, indicó Iravani al ser preguntado por el tema en una rueda de prensa frente al Consejo de Seguridad de la ONU.

El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu denunció al nuevo líder supremo, llamándolo “títere de la Guardia Revolucionaria” que no puede aparecer en público. Y se dirigió al pueblo iraní, diciendo que este es un momento para una “nueva senda de libertad”.

Pero “a fin de cuentas depende de ustedes. Está en sus manos”, añadió en una conferencia de prensa. “Estamos creando las condiciones óptimas para la caída del régimen”.

Los ataques de Estados Unidos e Israel han cobrado un alto precio en el liderazgo de Irán, su ejército y su programa de misiles balísticos, pero no han logrado derrocar al gobierno, lo que en ocasiones el presidente estadounidense Donald Trump ha planteado que es su objetivo. Netanyahu indicó que los ataques israelíes habían matado a un destacado científico nuclear iraní y alcanzado a otros.

Trump posteó en redes que garantizar que Teherán no desarrolle un arma nuclear era una prioridad más alta que el alza de los precios del petróleo. Más tarde, se informó que está permitiendo temporalmente la venta de petróleo ruso que se encuentra en el mar, indicó el Departamento del Tesoro en un comunicado, en medio de una escalada de precios de la energía después de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

El Tesoro emitió una licencia que autoriza la venta de crudo ruso y productos petrolíferos que hayan sido cargados en buques a las 12H01 AM del 12 de marzo o antes, hasta el 11 de abril.

Además, se llevaron a cabo labores de rescate después de que un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de EU se estrellara en Irak, informó el ejército estadounidense. La aeronave forma parte de la operación militar estadounidense contra Irán, pero el accidente no se debió a fuego hostil ni a fuego amigo, agregaron fuentes castrenses. El Comando Central de EU indicó en un comunicado que dos aviones cisterna de reabastecimiento KC-135 estuvieron involucrados en el incidente. Uno aterrizó de forma segura pero el otro fue declarado pérdida total. Es la cuarta aeronave en chocar en el marco de la guerra con Irán.

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que el avión cisterna estadounidense fue atacado por un misil lanzado por grupos iraquíes y aseguró que toda su tripulación murió, según declaraciones recogidas por la agencia iraní Tasnim, vinculada al cuerpo de élite de la República Islámica.

En el Kurdistán iraquí, seis soldados franceses resultaron heridos en un “ataque con drones en la región de Erbil”, según informó el Estado Mayor francés de las Fuerzas Armadas. Las tropas “fueron atendidas de inmediato y trasladadas al centro médico más cercano”.

Mientras, el ejército israelí completó una nueva oleada de ataques contra “centros de mando” del grupo armado chiita Hezbolá en distintos puntos del sur del Líbano y en Beirut, afirmó mediante un comunicado oficial. Por la madrugada, al menos 12 personas murieron en un ataque israelí contra una zona de playa en Beirut con una alta presencia de desplazados.

