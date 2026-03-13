Comitán de Domínguez, Chiapas. - Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) recapturaron a José Carmelo Sinay Ortiz, alias Inquieto o Style, unos de los 20 pandilleros que se fugaron de Fraijanes II, prisión de alta seguridad, pero las autoridades penitenciarias se percataron de la ausencia de los reos hasta el 12 de octubre del 2025.

Con la captura de Sinay Ortiz, suman ocho los pandilleros que han sido recapturados, después de haberse fugado de la prisión de alta seguridad, ubicada en la zona metropolitana de Ciudad de Guatemala.

El pandillero fue detenido en Ostuncalco, a 14 kilómetros de la ciudad de Quetzaltenango, donde recibía protección de la clica “Solo para locos”, de Barrio 18.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que durante la captura de alias Inquieto o Style, que se ofrecía 50 mil quetzales (115 mil pesos), por información que permitiera su captura, dos agentes de la corporación resultaron heridos, por lo que fueron trasladados a una clínica para su atención.

Hasta ahora han sido detenidos: Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias “El Black Demon”, capturado el 13 de octubre; Melcin de León, alias “Little Strong”, y Marlon Sincuir, “El Espectro”, que cayeron el 18 de octubre; Nicolás Xates, alias “El Brown”, el 21 de octubre.

También Ever Sinay, alias “Cartón”, detenido el 20 de noviembre; Milton Noel Navarro García, detenido en Morales Izabal, el 23 de diciembre;

Pero Edwin Roberto González Ortega, alias “Psyco”, que era líder de la clica Hollywood Gángster, fue hallado sin vida en El Jocotillo, Villa Canales. Tenía varias heridas provocadas por disparos de armas de fuego.

El Gobierno de Guatemala mantiene abierta la oferta para ofrecer una recompensa de 150 mil quetzales que permita la recaptura de los reos que aún siguen en libertad, que se fugaron el 12 de octubre del 2025.

"Los estamos encontrando y tendrá que responder”: presidente de Guatemala

El vocero de la PNC, Jorge Aguilar, dio a conocer que se mantiene coordinación con autoridades de México, Honduras, Belice y El Salvador, en caso de que alguno de los 12 prófugos traten de esconderse en esos países.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se refirió sobre la captura de “El Smoking”. “Se equivocan si creen que pueden seguir actuando al margen de la ley escondiéndose. Los estamos encontrando y tendrá que responder”.

En febrero de 2025, fue detenido en Mérida, Yucatán, Rudy Augusto Ortiz Morales, alias El Smoking, miembro de Barrio 18, que ya había escapado de Fraijanes II, en el 2022, pero volvió a fugarse, hasta que las autoridades se percataron el 12 de octubre.

Después de haber escapado de la prisión, Ortiz Morales huyó hacia Tapachula, donde permaneció algunos meses, para luego viajar a Villahermosa, Tabasco y luego detenido en Mérida, cuando intentó realizar un atraco.

El 13 de enero, la PNC detuvo a la esposa de El Smoking, en Ciudad de San Cristóbal, zona 8 de Mixco, por contar con seis órdenes de aprehensión por los delitos de asociación ilícita, uso ilegítimo de documentos de identidad, encubrimiento propio, exacciones intimidatorias, portación ilegal de armas de fuego, lavado de dinero y otros.

En septiembre del 2025, Barrio 18 ha sido designado por el Departamento de Estado, de los Estados Unidos, como organización terrorista extranjera y terrorista global, por su accionar en contra las fuerzas del orden, civiles y funcionarios públicos de Guatemala, Honduras y El Salvador.

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