Comitán.- Nicolas Xantes Sis, líder de la pandilla Barrio 18 “Vatos locos”, fue capturado por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala en la carretera costera del país centroamericano, cuando viajaba en una camioneta acompañado de dos sujetos que portaban armas de fuego.

La captura del pandillero apodado “El Brown” se realizó en el kilómetro 82, cuando viajaba en una camioneta con placas P-587LGN.

En el operativo de los policías de la subestación de La Democracia, Escuintla, detuvieron a otros tres pandilleros identificados como Cristian Gérard Orellana Peralta, de 26 años; Héctor Mendoza de Paz, de 35 años; y Carlily Analys Coronado Barrios, de 30 años, "quienes cooperaban para la evasión trasladando oculto en la camioneta a ‘El Brown’".

En el vehículo se incautaron armas de fuego y municiones, además unos de los detenidos tienen orden de aprehensión por delitos de encubrimiento propio y portación ilegal de arma de fuego.

El domingo 12 de octubre, la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobernación informó sobre la fuga de 20 pandilleros de Barrio 18, por lo que se ofreció recompensa de 150 mil quetzales, (375 mil pesos) por cada uno de los pandilleros fugados para su recaptura.

Uno de los 20 pandilleros fugados de la prisión Fraijanes II, de Ciudad de Guatemala, es Byron Fajardo Revolorio de 40 años, preso desde el 2004 y condenado a 180 años por los delitos de homicidio, extorsión, robo agravado y otros.

Este pandillero fue recapturado el 13 de octubre en Santa Rosa, departamento cercano a Ciudad de Guatemala.

Desde la fuga de los 20 pandilleros, el Ejército y PNC ha reforzado operativos en la frontera con México, ha informado el Gobierno de Guatemala.

El sábado 18 de octubre fueron recapturados en el departamento de Huehuetenango, fronterizo con México a Melcin de León, alias “Liro Strong”, y Marlon Manolo Sincuir, alias “Spektro”, de la clica Solo para locos de Barrio 18.

afcl/LL