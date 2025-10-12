Más Información
“Este premio es un impulso para conquistar la libertad”: María Corina, tras ganar el Nobel de la Paz
Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias, informa Sheinbaum; continúa apoyo a damnificados
"No vamos a dejar a nadie desamparado"; Sheinbaum visita Puebla, Veracruz e Hidalgo, entidades afectadas por lluvias
Violencia en Guanajuato; asesinan al diseñador Edgar Molina y a un agente de la GN en ataques separados
Drones con explosivos y minas artesanales; “una práctica que vino para quedarse”, advierte jefe Antibombas de Michoacán
Migrante cubano enfermo por gusano barrenador pide ayuda a Sheinbaum; busca permiso para llegar a CDMX
Lex Ashton en prisión preventiva tras aplazarse audiencia; un juez definirá su situación jurídica el 16 de octubre
Un total de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18, declarada organización terrorista por Estados Unidos, se fugaron de una prisión de Guatemala, informó este domingo el director del Sistema Penitenciario (SP), Ludin Godínez.
Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha -también declarada terroristas por Estados Unidos- son responsables de la violencia que vive el país y se dedican a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros.
"Se estableció de manera fehaciente que 20 privados de libertad habían evadido los controles de seguridad", afirmó el funcionario en rueda de prensa para dar a conocer los resultados de una requisa realizada la noche del sábado.
Lee también EU designa a la pandilla Barrio 18 como una organización terrorista
Afirmó que el viernes recibieron "un informe de inteligencia que advertía sobre la posible evasión de internos perteneciente al Barrio 18".
Godínez explicó que investigan posibles actos de corrupción durante la fuga, tras comentar que los reos no se escaparon juntos, sino durante una requisa o visita.
"Consideramos y tenemos ya ciertos indicios, ciertas aristas que ellos se fueron de uno a uno, de dos en dos", aseveró.
Lee también Detienen a 17 miembros de Mara Salvatrucha en Guatemala; desmantelan red de extorsión
La fuga se da tres días después que el gobierno del presidente Bernardo Arévalo presentó un proyecto de "Ley Antipandillas" que eleva las penas y contempla la construcción de una cárcel de máxima seguridad, en medio de un aumento de los homicidios.
La iniciativa incluye reformas al código procesal penal y la ley contra la delincuencia organizada, así como la construcción de una cárcel de máxima seguridad para pandilleros con tecnología biométrica de control, celdas para dos detenidos y un hospital para evitar trasladar internos a centros de salud.
Lee también Capturan en Mérida a “El Smoking”, prófugo guatemalteco; pertenecía a la pandilla Barrio 18
Arévalo ha descartado la política del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que ha llevado a prisión a miles de supuestos pandilleros, pero que es criticada por grupos de derechos humanos por haber conducido, según alegan, a muchos inocentes tras las rejas.
En agosto, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que llamará a licitación para construir una prisión de alta seguridad inspirada en la megacárcel para pandilleros de Bukele.
Asimismo, en Ecuador está en construcción una cárcel de máxima seguridad como parte del plan del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado.
Según el ministro Jiménez, en Guatemala hay unos 12 mil pandilleros y colaboradores, mientras que otros tres mil están en prisión.
La tasa de homicidios en el país pasó de 16,1 por cada 100 mil habitantes en 2024 a 17,65 este año (más del doble del promedio mundial), de acuerdo al Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.
ss/mgm