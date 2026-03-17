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Washington.- El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, estudiará permitir la perforación petrolera de zonas protegidas del Golfo de México que albergan a especies en peligro de extinción, un movimiento que ha provocado las críticas de grupos ambientalistas.

La Administración republicana ha convocado por primera vez en décadas al Comité de Especies en Peligro de Extinción, conocido como el "God Squad" (Escuadrón de Dios), un panel federal que tiene la potestad de revertir protecciones a plantas y animales, según una notificación publicada este lunes en el Registro Federal.

"El Comité se reúne para tratar una exención en virtud de la Ley de Especies en Peligro de Extinción con respecto a las actividades de exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas en el Golfo de América", indica la convocatoria de la cita, prevista para el próximo 31 de marzo.

La reunión, convocada por el secretario del Interior, Doug Burgum, será transmitida en vivo y permanecerá en los archivos oficiales para su consulta.

El panel está conformado, además de Burgum, por los secretarios de Agricultura, del Ejército, el presidente del Consejo de Asesores Económicos, y los administradores de la Agencia de Protección Ambiental y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

En la notificación no se especifica qué especies o proyectos de explotación de gas y crudo serán discutidos en el encuentro del "God Squad", el primero en unos 30 años.

Cambio climático, una "mentira verde", según Trump

Tras su regreso a la Casa Blanca, Trump ha fijado como uno de los objetivos centrales de su segundo mandato la expansión de la perforación y explotación de crudo y ha revertido los incentivos a la producción y compra de vehículos eléctricos aprobados por el expresidente demócrata Joe Biden.

Este viernes, la Oficina de Gestión de Energía Oceánica reveló sin publicitarlo la aprobación de un proyecto de perforación petrolera en aguas profundas del Golfo valorado en 5 mil millones de dólares, que según ambientalistas, podrían afectar a especies en peligro.

El magnate y su gabinete han calificado de "mentira verde" al cambio climático y negado sus efectos.

Mientras, organizaciones ambientalistas criticaron la convocatoria a la reunión como un movimiento "cruel, insensata, innecesaria, contraria al interés público", según un comunicado de la asociación Amigos de la Tierra de EU.

"Invocar al 'God Squad' para ampliar la perforación en el Golfo de México puede parecer una medida de falsa economía para Trump y su grupo de multimillonarios, pero no cabe duda de que a largo plazo resultará ser un grave error", afirmó la directora jurídica de este grupo, Hallie Templeton.

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