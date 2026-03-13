Washington.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia para autorizar a empresas estadounidenses explotar y comerciar con crudo venezolano, un sector sancionado por Washington.

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