Snoopy y la familia Peanuts son uno de los personajes animados más famosos y entrañables del mundo y, muy pronto, en Ciudad de México abrirá una cafetería inspirada en ellos y si eres fan no te la puedes perder.

En Destinos te compartimos todos los detalles de este espacio que combinará gastronomía, spots con mucho diseño y nostalgia.

Casa Snoopy llegará con un delicioso menú a la CDMX. Foto: OpenTable

¿Cómo será Casa Snoopy?

En Casa Snoopy, la especialidad serán pasteles, donas, pan, chocolates y, por supuesto, café para acompañar tus postres.

Algo importante que tienes que saber es que se trata de la primera cafetería oficial de Peanuts en la capital. Y uno de sus principales atractivos es que será pet friendly, por lo que podrás ir con tu lomito a vivir la experiencia.

"Cada rincón está diseñado para que tú y tu mejor amigo se sientan como en casa", se lee en su página web. Durante tu visita tendrás la opción de recorrer la casa completa o solo visitar la tienda y pedir para llevar.

Habrá varios spots temáticos para que puedas tomarte fotografías junto a tu perrito.

En Casa Snoopy podrás encontrar una variedad de alimentos y bebidas. Foto: Instagram @casasnoopy

¿En qué parte de CDMX estará Casa Snoopy?

Esta cafetería temática estará ubicada en la colonia Condensa, en avenida Nuevo León 247, alcaldía Miguel Hidalgo.

Puedes llegar en Metrobús, bajando en la estación Nuevo León. Estará a tan solo unos pasos.

Casa Snoopy abrirá sus puertas el 13 de septiembre de 2025. Foto: Instagram @casasnoopy

¿Cuándo abre Casa Snoopy en CDMX?

La apertura de Casa Snoopy está programada para el sábado 13 de septiembre.

¿Cómo reservar en Casa Snoopy de CDMX?

La entrada a Casa Snoopy será únicamente con reservación, así que ya puedes aparatar tu lugar en el sitio https://www.opentable.com/r/casa-snoopy-condesa-ciudad-de-mexico.

Al ingresar tendrás que seleccionar el número de personas que asistirán (20 como máximo, por reservación). Elige el día y la hora: desde las 10:00 hasta las 23:30 horas.

Al terminar el prerregistro, el sitio te redirigirá a una página donde contarás con 5 minutos para confirmar tu reservación y efectuar un pago de $100 por persona, lo que garantiza la entrada al lugar.

"Puedes recorrer toda la casa ya que no manejamos asientos asignados por zonas, pero tu mesa estará garantizada y, por supuesto, ¡el buen ambiente también!", indica Casa Snoopy.

Casa Snoopy tendrá spots coloridos para tomarte fotos con tu perrito. Foto: OpenTable

