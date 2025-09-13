El próximo puente vacacional de 2025 está a la vuelta de la esquina y nos trae la oportunidad de hacer un viaje exprés, reunirnos con la familia o simplemente descansar.

Aquí te decimos qué día caerá y por qué beneficiará tanto a estudiantes como a trabajadores.

Marca estas fechas en tu calendario para disfrutar el siguiente puente vacacional. Foto: Pixabay

¿Qué día es el siguiente puente vacacional de 2025?

El próximo puente vacacional 2025 llegará con motivo del Aniversario de la Revolución Mexicana. Además, a los alumnos de educación básica, la Secretaría de Educación Pública (SEP) les otorgará más días de descanso.

De acuerdo con el calendario del ciclo lectivo, el viernes 14 de noviembre habrá jornada administrativa en las escuelas, por lo que no habrá clases.

De esta manera, el puente vacacional de los estudiantes se extenderá hasta el lunes 17 de noviembre por suspensión de labores docentes. En total, gozarán de 4 días de descanso y regresarán a las aulas el martes 18 de noviembre.

En algunos planteles se suspenderán clases el mero 20 de noviembre, y otros más aprovecharán para realizar desfiles y festivales que conmemoran este episodio histórico de México.

Finalmente, el viernes 28 de noviembre tampoco tendrán clases por motivos de Consejo Técnico, pues dicha junta se lleva a cabo el último viernes de cada mes.

En el calendario escolar de la SEP se encuentra marcado el puente de noviembre 2025. Foto: Captura de pantalla

Ahora, las y los trabajadores también se beneficiarán con un descanso obligatorio en noviembre. A ellos se les otorgará el lunes 17.

Dentro de la Ley Federal del Trabajo (LFT) se contemplan 7 días feriados al año, entre los que se incluye el tercer lunes de noviembre por la Revolución Mexicana.

¿Qué pasa si te piden trabajar el 17 de noviembre 2025?

El Artículo 75 de la LFT establece que las empresas deben acordar la cantidad de empleados que trabajarán en días de descanso obligatorio. Si te toca laborar, tienes derecho a recibir un salario triple.

En caso de incumplimiento, puedes acercarte a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para poner una denuncia mediante los siguientes canales:

Oficina central: Dr. José María Vértiz 211, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Teléfonos: 800 911 7877 y 800 717 2942.

Correo: orientacionprofedet@stps.gob.mx.

