Lele no es solo una muñeca de trapo, también es un símbolo vivo de la cultura otomí que ha viajado no solo por México, sino por muchos países.

Con sus trenzas adornadas por listones, su sonrisa bordada y un vestido tradicional, esta pieza artesanal nació en el pueblo mágico de Amealco de Bonfil, en el estado de Querétaro.

Y ahora, durante la temporada decembrina, se instaló una feria dedicada a esta muñeca tradicional en la Ciudad de México. Las hay de todos tamaños y variedades.

Muñecas Lele de todos los tamaños y diseños llenan la explanada del Monumento a la Revolución. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

¿Cuál es el origen de la muñeca Lele?

La muñeca Lele —que significa “bebé” en lengua otomí (hñähñu)— nació en la comunidad de Santiago Mexquititlán, Amealco, Querétaro.

Fue creada en representación de la niñez, el cuidado y la identidad de las mujeres indígenas de la región.

Ellas mismas son quiene plasman, en cada hecha a mano, su vestimenta típica (blusa bordada con aplicaciones de encaje de flores de maguey y una falda amplia de tela), así como su característico tocado de trenzas multicolor.

Su simbolismo es tan importante para las mujeres otomís que, un 18 de abril de 2018, esta muñeca fue declarada Patrimonio Cultural del Estado de Querétaro.

Ha sido motivo de diversas campañas para darla a conocer internacionalmente como "#LelePorElMundo", lanzada en 2023 por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Aunque su origen es queretano, también se elabora en regiones de Hidalgo, Veracruz y el Estado de México.

La Feria de la Muñeca Ar Lele 2025 reúne artesanías, antojitos y mucho color en la CDMX. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

¿Hasta cuándo y dónde estará la feria de la muñeca Lele?

Desde el pasado 19 de diciembre se inauguró la 6° Feria de la Muñeca Ar Lele 2025 en el Monumento a la Revolución, y estará disponible hasta el 6 de enero de 2026.

A un costado de la explanada, se montaron pequeñas carpas con muñecas Lele de todos los tamaños, colores y estilos, además de versiones creadas especialmente para celebrar su historia.

En la feria puedes adquirir accesorios hechos a mano para llevar a este personaje en aretes, en una pulsera o un collar. También hay carteras, monederos, bolsos y charms para lucir con mucho estilo.

Y para el hogar, en los stands se venden servilletas, delantales, tazas, platos y todo tipo de artículos con detalles hechos artesanalmente, ya sean bordados, estampados o grabados con relieve.

¿Buscas un souvenir? Elige entre libretas, llaveros, imanes, pines y hasta diademas con el mismo trenzado de Lele.

No te vayas sin tomarte la foto con la muñeca gigante frente al Monumento a la Revolución, o la que está vestida de Santa Claus.

Asimismo, hay espacios para echarse una quesadilla o un sope con salsita.

En la 6° Feria de la Muñeca AR Lele hay accesorios, ropa, souvenirs y artículos para el hogar. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

¿Cómo llegar al Monumento a la Revolución?

El Monumento a la Revolución, se encuentra en Plaza de la República s/n, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

En las calles aledañas se encuentra la estación Revolución de la Línea 2 del Metro, así como las estaciones Revolución y Plaza de la República de la Línea 1 del Metrobús.

La entrada a la feria es gratis y el horario de visita es de las 10:00 a 20:00 horas, así que tienes tiempo para recorrerla con calma.

