Si quieres ver fauna en libertad y aprender sobre su preservación, Bioparque Estrella puede darte te da esa experiencia. Sus espacios combinan educación ecológica, fomentan la protección animal y promueven el entretenimiento familiar.

Antes de ir, debes saber que cuenta con varios tipos de entrada.

Bioparque Estrella cuenta con actividades familiares ideales para un día completo de diversión. Foto: Facebook Bioparque Estrella

¿Cuáles son y qué incluyen las entradas a Bioparque Estrella?

Este parque cuenta con áreas tipo safari, zonas de interacción controlada con animales, actividades recreativas y atracciones para todas las edades.

Además, implementa programas educativos, siendo un destino popular para familias, escuelas y grupos que buscan aprender y divertirse al mismo tiempo en contacto con la naturaleza.

El acceso es a través de 3 tipos de entradas:

Entrada general. Su precio regular es de $520 pesos. Incluye el recorrido por las principales áreas del parque y las siguientes atracciones:

Reserva Salvaje Serengeti

Paraíso de Jirafas

Bucaneros y Lobos de Mar

Río Jurásico

Subterránium

Tierra de Dinosaurios

Lago Ziwa (lanchas de pedales)

Lago Malawi (lanchas de manivelas)

Mini Zoo

Pabellón Ecológico

Teatro Muziki

Área de juegos

Entrada Bioparque Destreza. Tiene un precio regular de $640 pesos. Incluye todo lo anterior más dos atracciones adicionales:

Xcalibur Alpine Coaster

Extremus

Entrada Bioparque Plus. Su costo regular es de $810 pesos. Se recomienda para niños de entre 7 y 14 años e incluye todas las atracciones del Boleto Destreza, más:

Deslizador Antártica

Tirolesa Kamba

Eurobungy

Toro Mecánico

Pared de escalar

Adéntrate a Bioparque Estrella y convive con especias como las jirafas. Foto: Bioparque Estrella

¿Qué boletos con transporte hay en Bioparque Estrella?

Bioparque Estrella también ofrece boletos "BTI", que incluyen transporte redondo desde Ciudad de México, Estado de México, Querétaro y Toluca, más la entrada al parque.

Bioparque BTI Entrada: $570 e incluye transporte de ida y vuelta, con todas las atracciones del boleto general.

Bioparque BTI Destreza: $690 e incluye transporte redondo, entrada al parque y todas las atracciones del boleto Destreza.

Boleto Bioparque BTI Plus: $860 e incluye transporte, entrada y los mismos beneficios del boleto Plus.

Este tipo de boletos te funciona bien si no tienes vehículo o quieres ir al parque sin complicaciones. Lo único que debes considerar es el punto de salida, dependiendo del lugar donde vives.

En Ciudad de México, los autobuses del parque salen del Estadio Banorte (antes Azteca), Metro Atlalilco, Metro Puebla, Metro Chabacano, Metro Deportivo Oceanía, Oficina Bioparque, Plaza Town Center y Santuario San Juan Diego (esquina con Metrobús 18 de Marzo).

Otro beneficio es que el transporte cuenta con seguro de viajero y puede realizar una o dos paradas adicionales, dependiendo de las reservaciones.

Con esta modalidad, es indispensable ir al punto de salida con 15 minutos de anticipación. Además, el regreso se realiza a las 6:00 de la tarde, con una tolerancia de 15 minutos.

¡Ojo! Si vas a comprar tus boletos en línea, una vez que se acredite tu pago, recibirás un correo electrónico con el comprobante y otro con la reservación en formato QR, mismos que deberás mostrar en tu llegada.

Bioparque Estrella se encuentra a menos de 2 horas de la CDMX. Foto: Facebook Bioparque Estrella

Bioparque Estrella es ideal para convivir con la naturaleza, aprender sobre la vida animal y disfrutar de un día lleno de diversión.

Dirección: Km. 38.5 de la Carretera Jilotepec-Ixtlahuaca, en Chapa de Mota, Estado de México. A menos de 2 horas de la capital.

