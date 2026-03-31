Cuando uno habla de cataratas, las referencias inmediatas en América son las del Niágara (en Canadá y Estados Unidos) o las del Iguazú (en Brasil y Argentina), pues son de las más grandes e impresionantes del continente.

Pero, ¿sabías que en México también existen este tipo de maravillas naturales? Uno de los ejemplos es El Salto, una serie de imponentes caídas de agua al norte de Michoacán.

¿En qué parte de Michoacán están las cataratas de El Salto?

Las cataratas de El Salto están en el extremo norte de Michoacán, justo en los límites con Jalisco y Guanajuato.

Foto: Facebook 'Michoacán'

La Piedad es la ciudad más cercana, aproximadamente a unos 20 minutos en auto del centro.

Lee también: Cuánto cuesta entrar a Xcaret en Semana Santa 2026

Desde Guadalajara y Morelia son 2 horas, mientras que de la CDMX son cerca de 5 horas.

¿Cómo son las cataratas de El Salto, Michoacán?

Las cataratas de El Salto forman parte del cauce del río Lerma, el río interior más largo de México, con una extensión de más de 700 kilómetros (nace en el Estado de México y desemboca en el Lago de Chapala).

Foto: Facebook 'Michoacán'

Esta maravilla natural de Michoacán se compone de varias caídas de agua que, en promedio, miden 30 metros de altura.

Se ubican en un entorno semiárido, con un paisaje dominado por parcelas de cultivo, aunque en las orillas del río hay mucha vegetación verde, principalmente fresnos, carrizos y sauces.

Muy cerca se construyó una plaza arbolada con un mirador y un puente con vistas panorámicas. Justo a un lado están los restos de algunos edificios antiguos de piedra y adobe: un molino, la escuela rural Miguel Hidalgo, una capilla y la central hidroeléctrica El Sauz.

Foto: Facebook 'Michoacán'

A un costado del mirador pasa un canal con un pequeño sendero que llega casi hasta el borde de las cataratas. Es ideal para obtener una de las perspectivas más cercanas de El Salto.

Es posible bajar hasta orillas del río a través de escalones rústicos. En época seca se pueden hacer picnics en unas mesas de concreto e incluso acercarse un poco más a las cascadas. Durante la temporada de lluvias suele estar inundado.

¿Cuál es la mejor temporada para visitar las cataratas de El Salto?

El cauce del río Lerma es permanente, aunque durante la temporada seca (de octubre a mayo) hay muy poca agua, por lo que se puede caminar al borde de las cataratas, donde existen curiosas pozas pequeñas con formaciones prácticamente circulares.

Lee también: Semana Santa 2026: 5 de los mejores balnearios en Morelos

La mejor temporada para visitar El Salto es en la época de lluvias (de junio a septiembre), pues el caudal es muy poderoso, ruidoso y se puede percibir la brisa del agua desde el mirador de la plaza.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters