La Secretaría de Seguridad y Paz del estado informó que hasta el momento se tienen registradas quemas en farmacias y tiendas de conveniencia en Guanajuato capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón, derivadas de diversos operativos del Gobierno Federal en Jalisco.

Las afectaciones, sobre todo en establecimientos Oxxo y Farmacias Guadalajara, han propiciado movilizaciones policiales en varios puntos de la entidad.

Informó que no se registran personas lesionadas, pero sí daños materiales.

La Secretaría de Seguridad y Paz, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y policías municipales, desplegó un operativo para salvaguardar a la población.

Esta mañana hizo un llamado a la población para reportar de manera anónima cualquier actividad sospechosa al número 089, y a mantenerse informados por canales oficiales.

