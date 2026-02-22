Los recientes enfrentamientos armados en Guadalajara, Jalisco, obligaron a la cancelación de diversos eventos, entre ellos la función de la obra “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”, en la que participaría Issabela Camil.

A través de sus redes sociales, la actriz mexicana informó que el elenco no pudo llegar a la ciudad debido a un enfrentamiento ocurrido en la carretera, por lo que hizo un llamado a la población a resguardarse y priorizar su seguridad.

En su cuenta de Instagram, Issabela narró que, a poco de abandonar León, donde habían ofrecido la última función de la obra y, rumbo, a Guadalajara, se encontraron con el episodio de violencia que mantiene a la región en código rojo, el máximo nivel de alerta en los protocolos estatales de seguridad.

Lee también: Cancelan concierto de Kali Uchis en Guadalajara tras ola de violencia

“Este mensaje va a toda la gente de Guadalajara, que vive un momento tan delicado, de verdad, estamos muy preocupados por esta situación que se dio, nosotros teníamos nuestra función hoy; de nuestro trayecto de León a Guadalajara, nos encontramos con un narcobloqueo y pues, obviamente, todos en la carretera tuvimos que regresar, como pudimos, a resguardarnos, ”, narró.

La actriz lamentó los hechos ocurridos en el estado y pidió a la población quedarse en casa

"Lo más importante es su seguridad, por favor, no salgan, resguárdense", expresó.

La función estaba programada para este domingo 22 de febrero, a las 17:00 horas, en el Teatro Galerías. Sin embargo, el recinto informó a través de un comunicado que la presentación fue cancelada y reprogramada por motivos de seguridad.

Lee también: "El Mencho" murió al ser trasladado herido a la CDMX; operativo fue en Tapalpa, Jalisco

“Hacemos de su conocimiento que el evento programado el día de hoy 22 de febrero ha sido cancelado por la seguridad de nuestro público del Teatro Galerías. La fecha se pospone al día 25 de febrero. Seguiremos trabajando para brindarles una mejor seguridad. Con el mismo boleto ingresas a la nueva fecha”, señaló el teatro.

Ante la situación de violencia, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que se activó el código rojo en la entidad con el objetivo de prevenir agresiones y proteger a la ciudadanía.

Otros eventos también se han visto afectados, conciertos como el de Kali Uchis, programado para realizarse en el Auditorio Telmex a las 20:00 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc