Reportan que AICM opera con normalidad; van 58 vuelos cancelados y 11 demorados por violencia en Jalisco

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que opera con normalidad este lunes 23 de febrero.

Las áreas operativas y los edificios terminales 1 y 2, así como los accesos viales al Aeropuerto se encuentran abiertos y funcionan con normalidad.

La mayoría de los vuelos nacionales e internacionales con origen y destino en este aeropuerto operan conforme a sus itinerarios programados.

Sin embargo, algunas aerolíneas, por decisión propia, han realizado ajustes en los horarios de determinados vuelos.

Hasta las 11:00 horas de este lunes, se tiene un registro de 58 vuelos cancelados y 11 demorados, estimando una afectación de alrededor de 11 mil 100 pasajeros.

La mayoría de los vuelos cancelados son hacia destinos como Guadalajara, Puerto Vallarta, Tepic y Manzanillo, pero puede haber otros destinos afectados.

El AICM destacó que cuenta con un estado de fuerza compuesto por aproximadamente 5 mil 800 elementos, integrado por personal de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria de la Secretaría de Marina, Servicio de Protección Federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como por corporaciones de seguridad privada.

Desde la tarde del domingo, dicho personal tiene la encomienda de reforzar las tareas de seguridad, vigilancia y controles de acceso dentro del perímetro aeroportuario, con el fin de salvaguardar la integridad de las personas, instalaciones y bienes.

“Hasta el momento las condiciones de seguridad son normales, sin que se haya presentado alguna eventualidad”, afirmó el AICM, en un comunicado.

Asimismo, se informa que, en el resto de los aeropuertos operados por la Marina, se robustecieron las medidas de seguridad, operando hasta el momento con normalidad y manteniendo una comunicación y coordinación permanente con diversas autoridades federales y locales.

