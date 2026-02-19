Más Información

Washington.— El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, mantiene conversaciones secretas con el nieto de Raúl Castro, en plena presión de Estados Unidos sobre Cuba, según publicó el sitio web estadounidense Axios este miércoles, citando a tres fuentes anónimas, mientras, más tarde, el gobierno estadounidense dijo que la isla debe tener “cambios drásticos y muy pronto”.

El presidente Donald Trump ha dicho abiertamente que considera a Cuba una “nación en quiebra” y ha exhortado a La Habana a concluir un acuerdo con EU.

Trump descartó, sin embargo, la idea de una operación destinada a derrocar al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Según Axios, Rubio, que nació en Estados Unidos de padres cubanos, ha mantenido esos intercambios con Raúl Guillermo Rodríguez Castro al margen de su gobierno.

Trump indicó a comienzos de febrero que Estados Unidos mantenía conversaciones con Cuba “al más alto nivel”, pero el gobierno estadounidense se muestra muy discreto y se niega a ofrecer el más mínimo detalle sobre el contenido y con quién se llevan a cabo.

El Departamento de Estado y la embajada cubana en Washing- ton rehusaron comentar el reporte de Axios.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó ayer que en la isla “son un régimen que está cayendo. El país está derrumbándose y creemos que va en su interés realizar cambios muy drásticos muy pronto”.

Leavitt se remitió a las declaraciones sobre Cuba de Trump y Rubio diciendo que “obviamente queremos ver democracias florecientes y prósperas en todo el mundo, especialmente en nuestro propio hemisferio”.

Sin embargo, no concretó ninguna medida que Estados Unidos vaya a poner en marcha.

“No estoy dictando ninguna acción que podamos tomar para lograrlo, pero, por supuesto, lo mejor para Estados Unidos es que Cuba sea una democracia verdaderamente libre y próspera”, apuntó Leavitt.

Mientras, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, consideró inaceptables las nuevas sanciones estadounidenses contra Cuba al recibir en Moscú al ministro cubano de Exteriores, Bruno Rodríguez.

“Usted sabe nuestra postura al respecto. No aceptamos nada similar”, dijo Putin a Rodríguez.

Agregó que el Ministerio de Exteriores ruso, con cuyo jefe el ministro cubano se reunió horas antes, ya había expuesto la postura rusa de una forma “abierta, clara e inequívoca”. Rodríguez agradeció a Putin la solidaridad de Rusia en momentos difíciles para la isla.

Después de la reunión entre ambos, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó que las partes trataron la ayuda concreta que puede prestar Moscú a La Habana en las condiciones actuales.

En enero, Washington impuso un bloqueo petrolero contra la isla, tras el éxito que logró con la incautación de las exportaciones de crudo de Venezuela, que precipitaron una negociación con Caracas. Cuba denunció la maniobra y acto seguido se mostró dispuesta a negociar. La isla sufre una gravísima penuria de combustible y los cortes de electricidad son constantes.

Estados Unidos mantiene además un embargo comercial desde hace décadas.

Raúl Castro, de 94 años, se ha retirado oficialmente de toda función decisoria, pero sigue siendo una figura central del poder y conserva la lealtad de las fuerzas armadas. Sucedió a su hermano Fidel en 2006, y lanzó reformas inéditas, pero sin ceder el poder ni convocar a elecciones.

A mediados de la década de 2010 protagonizó un efímero acercamiento con Estados Unidos, sin que eso desembocara tampoco en una apertura política.

