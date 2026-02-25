Más Información

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Reforma electoral: Estos son los 10 puntos clave; plantea que el Congreso tendrá 500 diputados por elección directa y 96 senadores

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Reclaman cuerpo de "El Mencho"; abogado de familiares presenta solicitud para entrega de restos mortales del capo

Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo contra “El Mencho”; aún sin fecha para reunión

Sheinbaum revela llamada con Trump tras operativo contra “El Mencho”; aún sin fecha para reunión

Guatemala refuerza su frontera con México tras muerte de "El Mencho"; busca evitar "casas de seguridad o corredores de escape"

Guatemala refuerza su frontera con México tras muerte de "El Mencho"; busca evitar "casas de seguridad o corredores de escape"

Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra “El Mencho”; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

Acusa FGR a dos detenidos en operativo contra “El Mencho”; los señala por portación de armas de uso exclusivo de Fuerzas Armadas

Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad

Trabajamos para frenar el flagelo del fentanilo: embajador Johnson; destaca encuentro con gabinete de Seguridad

Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica

Dos directivas del DIF Estatal Oaxaca quedan a disposición del MP por muerte de dos niñas haitianas; las menores fueron halladas en fosa séptica

Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales

Diputados aprueban reforma para reducir jornada laboral de 40 horas hasta 2030; la mandan a las legislaturas locales

Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala "impacto negativo a imagen del movimiento"

Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer; Comisión de Honestidad señala "impacto negativo a imagen del movimiento"

Abren 7 investigaciones contra funcionarios por huachicol fiscal, revela Sheinbaum; “sin distinción de jerarquías o filiaciones políticas”

Abren 7 investigaciones contra funcionarios por huachicol fiscal, revela Sheinbaum; “sin distinción de jerarquías o filiaciones políticas”

Shakira en el Zócalo CDMX: ¿Dónde estarán las pantallas gigantes para ver el concierto?

Shakira en el Zócalo CDMX: ¿Dónde estarán las pantallas gigantes para ver el concierto?

Matan a balazos a exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur; despliegan operativo para dar con responsables

Matan a balazos a exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur; despliegan operativo para dar con responsables

Brasilia. La Primera Sala de la Corte Suprema de declaró culpables, por unanimidad, a los cinco acusados de ordenar, planear y encubrir el asesinato de la concejala y activista socialista de Río de Janeiro, , en marzo de 2018.

Los cuatro magistrados de la sala dieron por probado este miércoles que João 'Chiquinho' Brazão, exdiputado federal, y su hermano Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río, fueron los “mandantes” de este crimen que causó una enorme conmoción a nivel internacional.

También responsabilizaron penalmente a Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil de Río, por garantizar la impunidad de los implicados al “obstruir” las investigaciones.

Lee también

Así como a Ronald Paulo Alves, expolicía militar, por suministrar información “esencial” para el crimen; y a Robson Calixto Fonseca, conocido como 'Peixe', “hombre de confianza” de los Brazão.

Tras un intervalo, los jueces fijarán qué condena impondrán a cada uno.

Los cuatro magistrados, incluido el relator del caso, , respaldaron las tesis de la Fiscalía, que vio en el asesinato a tiros de Franco y de su chófer, Anderson Gomes, la noche del 14 de marzo de 2018, un intento de silenciar la combativa actuación de la edil contra la presencia de grupos paramilitares en la zona oeste de Río.

Lee también

“Es un episodio de para interrumpir a una mujer negra y pobre que osó confrontar los intereses de milicianos hombres blancos y ricos. El recado es ese. El error fue que (los acusados) no esperaban esa grande repercusión”, sostuvo De Moraes.

La Primera Sala del Supremo situó a los hermanos Brazão como los líderes de una facción miliciana “armada” que se dedicaba a ocupar, regularizar y explotar ilegalmente grandes áreas en la zona oeste de .

Según el tribunal, ante la cada vez mayor influencia mediática y política de Marielle Franco, los Brazão “decretaron la muerte” de la concejala como “la única salida para preservar sus intereses en la región”.

Lee también

Con ello, también buscaron “producir un efecto intimidatorio y disuasorio” entre otros miembros de su plataforma política, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), según defendió De Moraes en su voto.

A las mismas conclusiones llegaron los otros tres magistrados de la sala: Cristiano Zanin, Cármen Lúcia Antunes y Flávio Dino.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Licencia permanente para motociclistas 2026: ¿Dónde es más barata en México? Precio y requisitos. Foto: Especial

Licencia permanente para motociclistas 2026: ¿Dónde es más barata en México? Precio y requisitos

Visa americana. Foto: iStock/ Deagreez

¿Vas a tramitar la visa? La verdad que nadie te explica sobre el dinero NO reembolsable

México. (AP Foto/Armando Solis)

Todos los destinos de México a los que Canadá recomienda NO viajar por inseguridad

Pasgo de pasaporte mexicano. Foto: ChatGPT

Estos son todos los bancos donde puedes pagar el pasaporte mexicano y cómo hacerlo

Museo Nacional de Historia Natural

¿'Una noche en el museo'? Así puedes dormir en uno de los museos más emblemáticos de Estados Unidos