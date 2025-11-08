El Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles firmó una Carta de Intención junto a Jean-Noël Barrot, ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial, Energética y Digital de Francia, para reforzar la seguridad marítima contra el crimen organizado transnacional.

Con esto, México y Francia fortalecen la cooperación y las capacidades conjuntas.

México y Francia combaten el crimen organizado transnacional

El documento, informó la Marina, establece las bases de colaboración entre ambos países para desarrollar acciones conjuntas en áreas estratégicas como lucha contra los narcóticos ilegales, control de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas, combate al contrabando, y “otras áreas que ambas naciones determinen de común acuerdo”.

“Contempla el intercambio de información e inteligencia a través de las aduanas marítimas coordinadas por Marina, para identificar estructuras y métodos operativos de organizaciones delictivas que trafican carga ilícita en contenedores, bajo estricto respeto a las legislaciones nacionales y a los tratados internacionales vigentes, especialmente en materia de protección de datos personales y confidencialidad”, detalló la dependencia a cargo del almirante Morales Ángeles.

Agregó que la Carta también promueve el desarrollo de capacidades y programas de formación mediante seminarios, talleres, conferencias e intercambio de experiencias entre especialistas de ambos países para fortalecer las capacidades institucionales frente a los desafíos.

México y Francia logran acuerdos en cine y bibliotecas

La embajada de Francia en México destacó que ambos países también acordaron colaboraciones en materia de cine y bibliotecas.

Compartió que se firmó un acuerdo entre el Centro Nacional de Cine e Imágenes Animadas y el Instituto Mexicano de Cinematografía para la creación, formación, coproducción y conservación.

En cuanto a Bibliotecas se firmó un acuerdo entre la Biblioteca Nacional de Francia y la Biblioteca Nacional de México para la formación, digitalización y exposiciones.

“Una amistad cultural viva y que voltea hacia el futuro”, expresó la embajada francesa en México.

Cooperación entre México y Francia

Apenas este viernes 7 de noviembre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron visitó México y se reunió con Claudia Sheinbaum, con quien acordó cooperación para combatir narcotráfico.

“Podemos luchar contra el narcotráfico y estamos preparando una cooperación incrementada en materia aduanal y de seguridad en torno a estos temas. Pero la soberanía de cada país debe ser respetada absolutamente”, dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que será el martes 11 de noviembre, cuando el Gabinete de Seguridad presentará un informe sobre los avances y resultados durante su primer año y un mes de gobierno.

