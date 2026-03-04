Más Información

Tijeretazo de la reforma electoral; prevé recorte a pluris, 25% a presupuesto de partidos y tiempos de radio y televisión

Tijeretazo de la reforma electoral; prevé recorte a pluris, 25% a presupuesto de partidos y tiempos de radio y televisión

Prohibir dinero del crimen organizado, regular IA y que funcionarios promuevan elecciones; la reforma electoral, en claves

Prohibir dinero del crimen organizado, regular IA y que funcionarios promuevan elecciones; la reforma electoral, en claves

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

"Decálogo de la democracia"; lee aquí la reforma electoral íntegra propuesta por Sheinbaum

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

The New York Post identifica a hija de “El Mencho” como dueña de cafetería en California; clientes la describen como “agradable y respetuosa”

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

Feminicidios sacuden al país en el marco del 8M; casos de Ana Karen, Kimberly y Amparo generan indignación

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

“El Mencho” también tenía sicarios digitales; pagaba a red de hackers hasta viáticos

Mundial 2026: Harfuch sostiene reunión con representantes de la FIFA; coordina labores de seguridad rumbo a la Copa del Mundo

Mundial 2026: Harfuch sostiene reunión con representantes de la FIFA; coordina labores de seguridad rumbo a la Copa del Mundo

"El Güero Palma", fundador del Cártel de Sinaloa, tramita amparo; acusa incomunicación y tortura en el Altiplano

"El Güero Palma", fundador del Cártel de Sinaloa, tramita amparo; acusa incomunicación y tortura en el Altiplano

Presentan iniciativa para obligar a legisladores a trabajar 48 horas; aquí se tiene que poner el ejemplo": diputada de MC

Presentan iniciativa para obligar a legisladores a trabajar 48 horas; aquí se tiene que poner el ejemplo": diputada de MC

Morenistas arremeten contra Fernández de Cevallos por críticas a Sheinbaum; "yo luchaba por la democracia que usted destruye", responde

Morenistas arremeten contra Fernández de Cevallos por críticas a Sheinbaum; "yo luchaba por la democracia que usted destruye", responde

Estudiantes de la UAEM regresan a las calles de Cuernavaca para condenar feminicidio de Kimberly; exigen salida de la rectora

Estudiantes de la UAEM regresan a las calles de Cuernavaca para condenar feminicidio de Kimberly; exigen salida de la rectora

Estudiante ingresa a secundaria de Azcapotzalco con arma de fuego y causa movilización policiaca; no hay lesionados

Estudiante ingresa a secundaria de Azcapotzalco con arma de fuego y causa movilización policiaca; no hay lesionados

Un informe publicado este miércoles por la Fiscalía de Rhode Island (EU) reveló que 75 clérigos cometieron contra más de 300 niños entre 1950 y 2011, y que la Diócesis de Providence ocultó los casos, protegiendo a los sacerdotes con traslados, "tratamientos" y promesas de confidencialidad.

Durante la investigación, que se extendió hasta 2011, se examinaron más de 250 mil páginas de documentos de la Diócesis, incluidos archivos de personal, informes de tratamiento (ya que la Iglesia consideraba lo ocurrido un problema de salud mental), registros internos, políticas y procedimientos diocesanos.

También se entrevistó a casi 150 de las 300 víctimas, que tenían entre 11 y 14 años en el momento de los abusos.

Lee también

"El abuso sexual infantil en la Diócesis de Providence ocurrió a una escala abominable y asombrosa. Durante décadas, la Diócesis protegió la reputación de la Iglesia y de sus sacerdotes por encima del bienestar de los niños", indicó el fiscal general de , Peter Neronha, en un comunicado.

El informe concluye que la Diócesis no denunció los abusos a las autoridades civiles, no investigó adecuadamente las denuncias internamente y no retiró a los sacerdotes de puestos con acceso a más niños.

Aunque la situación ha mejorado en los últimos años, "aún queda trabajo por hacer", añadió Neronha.

La Fiscalía identificó a 75 clérigos con acusaciones creíbles, incluidos 61 sacerdotes y diáconos diocesanos, 13 miembros de órdenes religiosas y un sacerdote externo.

Lee también

La investigación derivó en acusaciones contra cuatro sacerdotes: John Petrocelli, James Silva y Kevin Fisette, mientras que Edward Kelly murió en 2022. En febrero de ese año había sido declarado incompetente para ser juzgado por múltiples cargos de agresión sexual, y tras su muerte se retiraron las acusaciones.

Neronha destacó que las fallas de la Diócesis, particularmente bajo los obispos Russell McVinney y Louis Gelineau, permitieron que sacerdotes reincorporados al ministerio continuaran abusando.

En lugar de informar a las autoridades, los líderes eclesiásticos trasladaban a los acusados a otras parroquias o los enviaban a "tratamiento" antes de reincorporarlos a sus puestos, repitiendo este patrón durante décadas.

Según el informe, la Diócesis demoró innecesariamente la investigación, lo que limitó algunos aspectos del mismo, pero las conclusiones sobre sus respuestas históricas son "claras, trágicas y contundentes", destacó el fiscal.

Lee también

El documento también hace varias recomendaciones, entre ellas que la Diócesis financie un programa de compensación independiente, similar al de otras diócesis, y que la Asamblea General amplíe el plazo de prescripción de las demandas civiles contra acusados institucionales.

Rhode Island, el estado más pequeño de tiene una de las mayores poblaciones católicas per cápita del país, con más del 39% de sus habitantes que se identifican como católicos, según el informe.

La investigación se enmarca en una serie de indagaciones iniciadas tras los escándalos en Pensilvania en 2018, donde se reveló que más de 300 sacerdotes abusaron sexualmente de niños durante siete décadas y fueron protegidos por la jerarquía de la Iglesia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Credencial Universal de la Salud: requisitos para recibir atención en el IMSS e ISSSTE en 2026. Foto: Especial

Credencial Universal de la Salud: requisitos para recibir atención en el IMSS e ISSSTE en 2026

Jornada laboral de 40 horas así se pagarán las horas extra (hasta el 200% más) y quiénes tienen derecho. Foto: Especial / Canva

Jornada laboral de 40 horas: así se pagarán las horas extra (hasta el 200% más) y quiénes tienen derecho

AP

¿Estamos viviendo un retroceso? Los mejores y peores países para ser mujer en 2026

Los Angeles panorama/ iStock/Larry Gibson

Mundial 2026 en Los Ángeles, California: Partidos, experiencias y cómo se prepara la ciudad

Claves LADA de Estados Unidos. Foto: iStock / JLco - Julia Amaral

LADA de Estados Unidos: cómo marcar, códigos de área y ejemplos claros