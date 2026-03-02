Una discusión por un lugar de estacionamiento terminó a balazos en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde un hombre de 67 años resultó herido y un adulto mayor fue detenido como probable responsable.

Los hechos ocurrieron en el cruce de Puerto San Blas y San Juan de Aragón, en la colonia Casas Alemán. De acuerdo con reportes policiales, operadores del C2 Norte alertaron a patrulleros sobre una persona lesionada por arma de fuego, por lo que acudieron al sitio.

En el lugar, los oficiales se entrevistaron con un hombre de 51 años, quien se identificó como sobrino del herido. Explicó que su familiar fue trasladado por otros parientes a un hospital, donde los médicos lo diagnosticaron con una herida de bala en el espacio intercostal izquierdo.

Lee también Detienen a 10 tras concierto de Shakira en el Zócalo; seis por robo de celulares y tres por droga

Según los primeros testimonios, el conflicto se originó por problemas previos entre vecinos relacionados con un espacio para estacionarse. Presuntamente, cuando el hombre de 67 años llegó y acomodó su vehículo, su vecino salió a reclamarle. La discusión escaló y el señalado sacó un arma de fuego y disparó.

Tras la agresión, una persona en el lugar indicó a los policías quién habría realizado el disparo. El sospechoso fue ubicado metros más adelante. Durante una revisión preventiva, los uniformados le aseguraron un arma corta con un cartucho útil y otro percutido.

El detenido, de 73 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica en las próximas horas. Mientras tanto, el estado de salud del hombre herido se reporta bajo atención médica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL