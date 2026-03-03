Más Información

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

La clase política de Puebla se reúne por el cumpleaños 90 de Bartlett; acuden exgobernadores y hasta militantes del PAN

Reforma electoral no se mandará esta noche, anuncia Monreal; Comisión Presidencial está concluyendo la iniciativa, señala

Suman en Chiapas 300 policías procesados; "hay cero impunidad", dice gobernador por Pakales en narconómina

Corte ordena a Hacienda pago de 103 mdp a Televisa por “impuestos indebidos”; Batres pide no desechar el asunto

Hallan el cuerpo de Kimberly Jocelin, estudiante reportada como desaparecida; fue localizada cerca de la Autónoma de Morelos

Sufren el ahorcamiento vial en calzada de Tlalpan

Captura de El Congo revela pugna en el CJNG

Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: En Chiapas, más de 300 policías enfrentan procesos penales en la estrategia de “cero impunidad” del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, incluyendo a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la narconómina; además, revelamos la correspondencia personal de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, antes de su abatimiento. En el ámbito internacional, Irán aumenta la tensión con el Golfo Pérsico con ataques a bases y embajadas estadounidenses, y en la Ciudad de México los automovilistas sufren ahorcamiento vial en Calzada de Tlalpan por la nueva ciclovía y el transporte público. Noticias, contexto y análisis con un toque de humor para sobrevivir a los embotellamientos. Dale play y... ¡Entérate!

