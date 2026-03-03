Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: En Chiapas, más de 300 policías enfrentan procesos penales en la estrategia de “cero impunidad” del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, incluyendo a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la narconómina; además, revelamos la correspondencia personal de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, antes de su abatimiento. En el ámbito internacional, Irán aumenta la tensión con el Golfo Pérsico con ataques a bases y embajadas estadounidenses, y en la Ciudad de México los automovilistas sufren ahorcamiento vial en Calzada de Tlalpan por la nueva ciclovía y el transporte público. Noticias, contexto y análisis con un toque de humor para sobrevivir a los embotellamientos. Dale play y... ¡Entérate!