Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU
La clase política de Puebla se reúne por el cumpleaños 90 de Bartlett; acuden exgobernadores y hasta militantes del PAN
Reforma electoral no se mandará esta noche, anuncia Monreal; Comisión Presidencial está concluyendo la iniciativa, señala
Suman en Chiapas 300 policías procesados; "hay cero impunidad", dice gobernador por Pakales en narconómina
Corte ordena a Hacienda pago de 103 mdp a Televisa por “impuestos indebidos”; Batres pide no desechar el asunto
Hallan el cuerpo de Kimberly Jocelin, estudiante reportada como desaparecida; fue localizada cerca de la Autónoma de Morelos
Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: En Chiapas, más de 300 policías enfrentan procesos penales en la estrategia de “cero impunidad” del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, incluyendo a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la narconómina; además, revelamos la correspondencia personal de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, antes de su abatimiento. En el ámbito internacional, Irán aumenta la tensión con el Golfo Pérsico con ataques a bases y embajadas estadounidenses, y en la Ciudad de México los automovilistas sufren ahorcamiento vial en Calzada de Tlalpan por la nueva ciclovía y el transporte público. Noticias, contexto y análisis con un toque de humor para sobrevivir a los embotellamientos. Dale play y... ¡Entérate!
