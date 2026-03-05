Zacatecas.- La tarde de este jueves se registró un ataque del crimen organizado contra la comandancia municipal de Luis Moya, donde se hizo estallar, presuntamente, un vehículo que dentro tenía explosivos, por tanto, la onda explosiva dejó un saldo de tres policías heridos y se ha mencionado que también resultaron dañadas varias viviendas.

Por su parte, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de gobierno, a través de sus redes confirmó que el ataque contra la comandancia municipal de Luis Moya y dijo que fue con un artefacto explosivo y que tres policías quedaron heridos tras la agresión, quienes “están fuera de peligro”, al señalar que tienen “heridas menores” y fueron trasladados a recibir atención médica.

Lee también Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas adquiere 12 "equipos tecnológicos aéreos"; se desconoce el monto que se invirtió

Atacan comandancia municipal de Luis Moya, Zacatecas con explosivos (05/03/2026). Foto: Especial

También mencionó que, en estos momentos, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, así como la FGR ya “realizan los peritajes correspondientes para determinar la naturaleza de dicha explosión”.

El funcionario estatal también mencionó que se tiene conocimiento que los presuntos responsables del ataque “huyeron hacia Aguascalientes”, por lo que se solicitó la coordinación con el vecino estado para capturarlos.

Ante esta situación, dijo que se ha desplegado un fuerte operativo en Luis Moya y la región sureste de la entidad y se ha pedido circulación con precaución en esa zona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr