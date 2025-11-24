Monterrey, Nuevo León.— El gobernador Samuel García Sepúlveda dio inicio a un nuevo proyecto de reforestación en la Explanada de los Niños Héroes, con el propósito de avanzar en su meta de plantar más de un millón de árboles en la ciudad.

Acompañado por el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero, el mandatario encabezó la siembra de 64 árboles nativos, acción con la que busca ampliar las áreas verdes y mitigar los efectos de la crisis climática en la zona metropolitana.

En un comunicado, García Sepúlveda señaló que este esfuerzo forma parte de una estrategia integral para recuperar espacios públicos, fortalecer la infraestructura ambiental y beneficiar a las familias que utilizan diariamente la Macroplaza y sus alrededores.

“Estamos muy comprometidos con la materia, con el tema de medio ambiente, la primera vez que Nuevo León tiene una Secretaría de Medio Ambiente. Estamos con muchos proyectos medioambientales, pero el que más más me gusta porque se ve, se nota, es cumplir la meta de 1 millón de árboles. Esto es icónico porque esta Macroplaza es la plaza más bonita, la más amplia, pero hacía falta el ingrediente verde, va a tener riego propio, va a tener desde abajo una iluminación, no tengo duda que va a ser la mejor plaza pública de todo México. Un aplauso a la Secretaría de Medio Ambiente por la chamba y por ayudarme a cumplir esa meta."

Samuel García inicia reforestación en la Macroplaza de Monterrey; plantarán 64 árboles nativos. Foto: Especial.

Lee también: Cecilia Patrón entrega “Insignias Mujeres Seguras” a 18 empresas; Mérida refuerza acciones contra la violencia

“A alguien se le ocurrió hace 40 años quitar todos los árboles del centro de Monterrey, pues hoy nos reivindicamos, hoy le decimos a México: ‘Nuevo León es ejemplo y Nuevo León es primer lugar en reforestación’. Va haber árboles nativos ya plantados con lucecitas y de mí se acuerdan que esta Macroplaza va a estar completamente diferente, arbolada y bonita”, resaltó el Gobernador de Nuevo León.

Por su parte, el Secretario de Medio Ambiente, destacó que el arranque de esta reforestación en la Explanada de los Héroes es un día histórico, agregó que este proyecto es resultado de un diseño colaborativo y se realiza bajo los más estrictos criterios ambientales y de protección patrimonial.

“Un día, Gobernador, histórico, así lo tenemos que llamar, para el arbolado urbano de la ciudad de Monterrey del estado de Nuevo León. Hoy damos un paso adelante con nuestro proyecto Bosques Ciudadanos y decirle al gobernador que en este punto vamos a cumplir con la meta de 1 millón de árboles.

Samuel García inicia reforestación en la Macroplaza de Monterrey; plantarán 64 árboles nativos. Foto: Especial.

Lee también: Fiscal de Quintana Roo destaca detención de 6 miembros del CJNG; “ningún grupo delincuencial es más grande que el Estado”, dice

“Un año antes de terminar su sexenio, vamos a cumplir con esta meta tan ambiciosa que se puso al inicio de su administración y aquí justamente en este en la Explanada de los Héroes vamos a terminar con un millón de árboles plantados en la ciudad. Nos estamos poniendo a la vanguardia y estamos creando en el corazón de la ciudad el nuevo pulmón verde, la nueva Explanada de los Héroes”, agregó Lozano Caballero.

La renovación incluye la plantación de 32 sabinos y 32 encinos roble, especies nativas de alto valor ecológico. Asimismo, se incorporarán más de 1,500 herbáceas y arbustivas polinizadoras en las jardineras existentes.

Cabe destacar que este proyecto respetará plenamente la Explanada, garantizando que continúe siendo sede de eventos cívicos, manifestaciones, expresiones culturales y actividades públicas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr