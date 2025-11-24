Mérida, Yucatán.- La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada (PAN) entregó las "Insignias Mujeres Seguras" a 18 empresas comprometidas con la protección y seguridad de las trabajadoras en la ciudad capital del estado de Yucatán.

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se realizó se otorgó este distintivo que forma parte de la campaña “En Mérida tienes una aliada contra la violencia económica” que ejecuta el ayuntamiento, a través del Instituto de las Mujeres.

"Nos enorgullece que un total de 18 empresas concluyeron su proceso de capacitación para atender situaciones de violencia contra las mujeres, y ocho de estas empresas reciben hoy sus insignias como símbolo de que son aliadas confiables, y negocios socialmente responsables con la Mérida justa que construimos todos los días", dijo la alcaldesa.

Entre las instituciones reconocidas se encuentran: AMPI Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios A.C., Corporativo Tere Cazola, Dunosusa, Grupo Libera, CANIRAC Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Delegación Yucatán, Comisión Nacional del Agua, Grupo La Lupita, Grupo Industrial Dondé, Grupo Megasur, Petroservicios, DOXA Grupo Empresarial, Hospital Faro del Mayab, Grupo Foret, Fundación ADO, Universidad del Sur, CECATI 169, CECATI 61 y Universidad Anáhuac Mayab.

Patrón Laviada, acompañada de Yahayra Centeno Ceballos, directora del Instituto de las Mujeres, se refirió al papel fundamental de las empresas en la creación de espacios seguros para las mujeres, además de reconocer su disposición como pieza clave para la Mérida segura y equitativa que se desarrolla de la mano de los comercios, empresas e instituciones, al convertirse en espacios que brindan confianza y apoyo inmediato a las mujeres en casos de emergencia.

"Las meridanas son el motor de la economía de esta ciudad, protegerlas es nuestra responsabilidad y prioridad como gobierno. En este sentido, a través del instituto impulsamos la campaña "En Mérida tienes una aliada contra la violencia económica", con la cual buscamos visibilizar esta forma de violencia y se brindan apoyos concretos para que las mujeres puedan ser más independientes y fortalezcan su capacidad de protección", afirmó.

Además la alcaldesa agradeció a las empresas que se han sumado a esta iniciativa como Tere Cazola, y reconoció el esfuerzo de las instituciones y organizaciones que han apoyado este proyecto y por unirse desde la acción, a este gran compromiso que es construir una Mérida Segura para todas.

"Sigamos fortaleciendo nuestra comunidad, sigamos tejiendo una red de apoyo real para que las mujeres vivan con libertad, seguridad y autonomía. Ayuntamiento e iniciativa privada, avancemos hacia una Mérida más justa", aseveró.

Cecilia Patrón entrega “Insignias Mujeres Seguras” a 18 empresas; Mérida refuerza acciones contra la violencia. Foto: Especial.

En el evento se explicó que como parte del programa para la implementación de la insignia se realizaron 36 mesas de diálogo con personal de empresas, universidades y cámaras, además de 36 talleres de sensibilización con enfoque de género, dirigidos a personas que ocupan puestos estratégicos.

El objetivo fue incentivar la generación de acciones afirmativas que fortalezcan espacios seguros para las mujeres, logrando más de 34 acciones afirmativas, tales como: participación de alumnas en actividades y charlas para la prevención de las violencias, difusión de manuales de ética e información para la prevención de las violencias.

También, campañas permanentes para promover la Línea Mujer como línea emergente para situaciones de violencia, programas de capacitación para restaurantes agremiados en temas de equidad y género, adecuación de espacios físicos para brindar atención de primer contacto.

Igualmente, elaboración de protocolos de actuación para prevención, atención y denuncia en casos relacionados con las violencias e integración de directorios institucionales emergentes para la canalización a otras instancias, entre otras acciones.

